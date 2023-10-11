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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۱

دادستان دشت آزادگان:

پرونده قضائی برای حادثه انفجار گاز شهری در دشت آزادگان تشکیل شد

پرونده قضائی برای حادثه انفجار گاز شهری در دشت آزادگان تشکیل شد

دشت آزادگان- دادستان دشت آزادگان گفت: پرونده قضائی برای علت‌یابی حادثه انفجار گاز شهری در یک واحد مسکونی در این شهرستان تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقیان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در این حادثه هشت فوتی و چهار مصدوم برای درمان به مراکز درمانی اعزام شدند.

دادستان دشت آزادگان گفت: با حضور تیم‌های کارشناسی تحقیقات مقدماتی در خصوص این حادثه آغاز شده است.

وی افزود: در این حادثه یک باب منزل مسکونی که ۲ خانوار که در آن سکونت داشته، به‌صورت کامل تخریب که آوار برداری آن به‌صورت کامل انجام گرفته است.

به گزارش مهر، بر اثر انفجار گاز در یک منزل مسکونی در روستای گلبهار سوسنگرد، هشت نفر جان خود را از دست دادند.

این حادثه صبح امروز چهارشنبه ساعت ۷:۰۵ رخ داد.

کد مطلب 5908707

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