ایجاد ظرفیت جدید خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در شصت و ششمین نشست هیأت امنا دانشگاه علوم پزشکی تهران، کلیات بودجه تفصیلی امسال به تصویب رسید و پیشنهادهای مشترک و اختصاصی بررسی شد.

دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، حضور هیأت امنا را در حل چالش‌های موجود مؤثر دانست و افزود: دستاوردهای دانشگاه به همت مدیران و کارکنان به دست آمده و هیأت امنا در حمایت و تسهیل امور نقش بسزایی دارد.

قناعتی با بیان اینکه کارهای بزرگی در زمینه آموزشی، پژوهشی و درمانی در دانشگاه انجام شده گفت: دانشگاه در این دو سال روند صعودی خود را حفظ کرده و نمونه آن عملکرد مراکز مختلف است.

وی با اشاره به برنامه دانشگاه در افزایش خوابگاه‌های دانشجویی گفت: در سال گذشته خوابگاه دانشجویی با ظرفیت ۴۰۰ نفر و امسال ۳۳ واحد خوابگاه متاهلی افتتاح شد و در نظر داریم تا سال آینده خوابگاه دانشجویی با ظرفیت ۴۰۰ دانشجو و ۳۳ واحد خوابگاه متاهلی جدید ایجاد کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، عملکرد دانشگاه را براساس شاخص‌های ارزیابی شده در مقایسه با سایر دانشگاه‌ها منحصر به فرد دانست و افزود: مهمترین شاخص در ارتقا عملکرد دانشگاه، انگیزه بالای کارکنان است که در کمتر سازمانی می‌توان این انسجام و انگیزه را دید و این مسئولیت را برای مسئولان دانشگاه سنگین‌تر می‌کند.

وی حضور بهترین اساتید و انجام بهترین اقدامات آموزشی، پژوهشی و درمانی را از دیگر ویژگی‌های دانشگاه برشمرد و گفت: امیدوارم با رهنمودها و حمایت‌های هیئت امنا در تسهیل امور اجرایی، با فراغ بال بیشتری به وظایف خود در خدمت به مردم عمل کنیم.

در ادامه این نشست سپس دکتر ابراهیم گلمکانی نماینده وزیر بهداشت و دبیر هیأت‌های امنا، مجامع و شوراها، با بیان اینکه کارهای بزرگی در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده که نماد آن افتتاح بیمارستان‌های حکیم و کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی و همچنین راه اندازی بیمارستان اسلامشهر در آینده نزدیک است.

گلمکانی با بیان اینکه عملیات و حجم کار بسیاری در پس هریک از اقدامات دانشگاه صورت گرفته است افزود: دانشگاه بالاترین نسبت خوداتکایی و جذب منابع از خیرین را به نسبت میانگین کشوری دارد و اثربخشی این اقدامات منجر به کاهش پرداخت از جیب مردم شده است.

در ادامه دکتر رامین رحیم نیا معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه، گزارش عملکرد سال گذشته دانشگاه را ارائه کرد که به تصویب هیأت امنا رسید.

رحیم نیا گستره خدمت رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران را به بیش از ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار جمعیت تحت پوشش در مساحت بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتر مربع بیان کرد و گفت: سرمایه انسانی دانشگاه بیش از ۲۰ هزار تن و شمار دانشجویان بیش از ۱۱ هزار و ۷۲۰ نفر است که ۸۳ درصد آن را دانشجویان تحصیلات تکمیلی تشکیل می‌دهند.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران شمار پروژه‌های متوسط و بزرگ درحال ساخت دانشگاه را حدود ۴۰ مورد برشمرد و گفت: متناسب با توسعه فضای فیزیکی، لازم است نیروی انسانی نیز افزایش یابد.

رحیم نیا شاخص‌های حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری، دانشجویی و فرهنگی، بهداشت، درمان و پرستاری، طب سنتی و اوژانس را تشریح کرد.