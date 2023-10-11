آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی دانشگاه علم و فرهنگ از ۲۲ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و فرهنگ، مجید نجارزاده در خصوص زمان و جزییات ثبت‌نام دانشجویان نو ورود این دانشگاه برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: ثبت نام حضوری نوورودی ها در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۷ مهرماه و طبق نوبتی که به هر پذیرفته شده تخصیص داده شده در محل دانشگاه علم و فرهنگ انجام می شود.

وی درباره پذیرش و تعداد رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی در دانشگاه علم و فرهنگ عنوان کرد: بر اساس مجوزهای صادره از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علم و فرهنگ در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در ۳۲ رشته کارشناسی پیوسته و ۲ رشته کارشناسی ناپیوسته، از طریق آزمون سراسری و با اعلام پذیرفته شدگان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش دانشجو دارد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ ادامه داد: در حال حاضر گروه های آموزشی این رشته ها در قالب شش دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده هنر و معماری، دانشکده علوم انسانی، دانشکده علوم و فناوری های نوین زیستی (با همکاری پژوهشگاه رویان)، دانشکده حقوق و دانشکده گردشگری به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان می پردازند.

نجارزاده در تشریح زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های مختلف مقطع کارشناسی دانشگاه علم و فرهنگ خاطرنشان کرد: پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان رشته های مقطع کارشناسی در دانشگاه علم و فرهنگ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، فرایند و زمان ثبت نام از طریق سایت دانشگاه (usc.ac.ir) و ارسال پیامک برای پذیرفته شدگان اطلاع رسانی شده است.

وی افزود: در این راستا و بر اساس اطلاعیه صادره، ثبت نام الکترونیکی (غیرحضوری) از روز دوشنبه ۱۷ مهرماه در سامانه جامع آموزشی دانشگاه (گلستان) فعال شد که ثبت نام غیرحضوری شامل مراحل مختلفی مثل ثبت اطلاعات سجلی و آموزشی، بارگذاری مدارک، اخذ تاییدیه تحصیلی، علاقه یابی علمی، فرهنگی و هنری پذیرفته شدگان و تکمیل پرسشنامه سلامت است. همچنین پذیرفته شدگان پس از اتمام این مرحله از ثبت نام، بر اساس نوبت اختصاصی که به آنها ابلاغ می‌شود در روز و ساعت مقرر به دانشگاه مراجعه می کنند تا مرحله ثبت نام حضوری خود را انجام دهند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ درخصوص زمان برگزاری کلاس های دانشجویان نوورود مقطع کارشناسی این دانشگاه عنوان کرد:کلیه کلاس های دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی از روز شنبه ۲۹ مهرماه، طبق برنامه ای که پس از ثبت نام در اختیار هر دانشجو قرار داده می شود، آغاز می شود.

وی ادامه داد: با توجه به این که نتایج نهایی کنکور سراسری در نیمه دوم مهرماه اعلام شد و شروع کلاسهای دانشجویان نو ورود از ابتدای مهر ماه ممکن نبود، تمهیدات لازم برای تکمیل تعداد جلسات کلاسی هر درس در طول نیمسال تحصیلی اندیشیده شده و اجرا می شود.

براساس این گزارش، دانشگاه علم و فرهنگ بزرگ‌ترین دانشگاه غیر دولتی کشور و وابسته به جهاددانشگاهی است و بر اساس جدیدترین ویرایش نظام رتبه بندی سایمگو، دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی برای سومین سال پیاپی عنوان رتبه یک نوآوری ایران را به خود اختصاص داده است.

ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه علم و فرهنگ از ۲۲ مهر ماه۱۴۰۲ و طبق نوبتی که به هر پذیرفته شده تخصیص داده شده در محل دانشگاه به نشانی تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، کوچه شهید قموشی، خیابان بهار، خیابان هما انجام خواهد شد.