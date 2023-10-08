به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، معاونت آموزشی دانشگاه تهران در خصوص ثبت‌نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی، دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی آزمون سراسری سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، اعلام کرده است بازه زمانی ثبت نام غیر حضوری (الکترونیکی) از سه‌شنبه ۱۸ مهر تا پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۲ است. پذیرفته شدگان لازم است با مراجعه به سامانه reg.ut.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

زمان توزیع کارت دانشجویی همزمان با برنامه معارفه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید در روز یکشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲ و در محل مراسم خواهد بود.

زمان ثبت نام حضوری روزهای دوشنبه ۲۴ مهر تا چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲ در دانشکده محل قبولی است.

زمان آغاز کلاس‌های دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی از روز دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲ خواهد بود (برنامه کلاس‌های هر رشته در سایت دانشکده مربوطه درج شده است).

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران به نشانی academics.ut.ac.ir مراجعه شود.