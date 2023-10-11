راهپیمایی مردم قزوین در حمایت از مردم مظلوم غزه

حجتالاسلام غلامحسین شهسواری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم قزوین همراه و همگام با سایر مردم آزاده دنیا در حمایت از مردم مظلوم غزه و حمایت از جبهه مقاومت راهپیمایی را برگزار خواهند کرد.
وی افزود: این راهپیمایی روز جمعه ۲۱ مهرماه واز ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه از میدان میرعماد آغاز و به مسجدالنبی (ص) ختم خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین یادآور شد: بدون شک مردم قزوین همانند گذشته با حضور با شکوه خود در این راهپیمایی حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین و جبهه مقاومت در برابر نظام سلطه و رژیم صهیونیستی اعلام خواهند کرد.
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