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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۳

بعد از اقامه نماز جمعه برگزار می‌شود؛

راهپیمایی مردم قزوین در حمایت از مردم مظلوم غزه

راهپیمایی مردم قزوین در حمایت از مردم مظلوم غزه

قزوین- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین گفت: مردم قزوین در حمایت از مردم مظلوم غزه و حمایت از جبهه مقاومت راهپیمایی برگزار خواهند کرد.

حجت‌الاسلام غلامحسین شهسواری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم قزوین همراه و همگام با سایر مردم آزاده دنیا در حمایت از مردم مظلوم غزه و حمایت از جبهه مقاومت راهپیمایی را برگزار خواهند کرد.

وی افزود: این راهپیمایی روز جمعه ۲۱ مهرماه واز ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه از میدان میرعماد آغاز و به مسجدالنبی (ص) ختم خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین یادآور شد: بدون شک مردم قزوین همانند گذشته با حضور با شکوه خود در این راهپیمایی حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین و جبهه مقاومت در برابر نظام سلطه و رژیم صهیونیستی اعلام خواهند کرد.

کد مطلب 5909146

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