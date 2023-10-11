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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۲۳

رئیس مرکز گزینش و استخدام انتظامی استان کرمانشاه:

پلیس کرمانشاه در مقطع درجه داری استخدام می‌کند

پلیس کرمانشاه در مقطع درجه داری استخدام می‌کند

کرمانشاه- رئیس مرکز گزینش و استخدام انتظامی استان کرمانشاه گفت: پلیس کرمانشاه در مقطع درجه داری از علاقمندان استخدام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا محمدی اظهار کرد: اداره گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی کرمانشاه در راستای فراهم آوردن زمینه جذب جوانان علاقه مندان اقدام به ثبت نام در مقطع درجه داری پیمانی پنج ساله مرد می‌کند.

وی ادامه داد: افرادی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم در تمامی رشته‌ها هستند می‌توانند با مراجعه به مرکز گزینش واقع در فرهنگیان فاز ۲ ایستگاه اول نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

رئیس مرکز گزینش و استخدام انتظامی استان کرمانشاه داشتن سلامت روانی و جسمانی متناسب با مشاغل پلیس، داشتن حداقل ۱۶۵ سانتی متر قد، داشتن معدل ۱۴ از جمله دیگر شرایط است.

محمدی در پایان گفت: متقاضیان متولد ۱۳۷۲ به بعد (۳۰ سال و کمتر) با داشتن کارت پایان خدمت می‌توانند ثبت نام کنند.

کد مطلب 5909185

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    نظرات

    • بهمن امیری AE ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
      0 5
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      سلام خسته نباشین. لیسانس هم قابل قبول است؟
    • یون US ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      0 1
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      سلام من چاقم مشکلی نیست ؟
    • IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      0 1
      پاسخ
      سلام وقتتون بخیر دانش آموزان قبول میکنن؟

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