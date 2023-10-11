به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا محمدی اظهار کرد: اداره گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی کرمانشاه در راستای فراهم آوردن زمینه جذب جوانان علاقه مندان اقدام به ثبت نام در مقطع درجه داری پیمانی پنج ساله مرد میکند.
وی ادامه داد: افرادی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم در تمامی رشتهها هستند میتوانند با مراجعه به مرکز گزینش واقع در فرهنگیان فاز ۲ ایستگاه اول نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
رئیس مرکز گزینش و استخدام انتظامی استان کرمانشاه داشتن سلامت روانی و جسمانی متناسب با مشاغل پلیس، داشتن حداقل ۱۶۵ سانتی متر قد، داشتن معدل ۱۴ از جمله دیگر شرایط است.
محمدی در پایان گفت: متقاضیان متولد ۱۳۷۲ به بعد (۳۰ سال و کمتر) با داشتن کارت پایان خدمت میتوانند ثبت نام کنند.
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