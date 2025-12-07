برپایی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری توسط نیروی انتظامی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج رستمی رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از برپایی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در استان خبر داد.

وی اظهار کرد: این نمایشگاه از تاریخ ۱۶ تا ۱۸ آذرماه سال جاری با همکاری سازمان‌ها و مراکز علمی سطح استان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه برگزار می‌شود و برای بازدید علاقه‌مندان آماده شده است.

رستمی افزود: غرفه نمایشگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در دو نوبت صبح و عصر فعال بوده و علاقه‌مندان می‌توانند از دستاوردهای پژوهشی و علمی انتظامی استان بازدید کنند.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ارتقای سطح تعامل میان پلیس و مراکز علمی، معرفی ظرفیت‌های پژوهشی و بهره‌گیری از ایده‌های نوآورانه در حوزه‌های انتظامی عنوان کرد.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: حضور پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان در این نمایشگاه می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی را در سطح استان فراهم کند.