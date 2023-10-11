خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان بوشهر هم‌نشین خلیج فارس است و این هم‌نشینی برای مردم این استان برکات فراوانی داشته و اهالی این استان از گذشته‌های دور تاکنون در عرصه تجارت دریایی مشغول به فعالیت بوده‌اند.

طی سال‌های اخیر محدودیت‌هایی برای سفرهای دریایی برای لنج‌داران در این استان ایجاد شده که موجب شده بود تا معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با چالش روبرو شود. تعداد سفرهای دریایی کاهش یافته و همین موضوع باعث شده تا اقتصاد ملوانان با مشکلاتی روبرو شود.

حدود یک چهارم از اهالی استان بوشهر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق فعالیت‌های دریایی امرار و معاش می‌کنند و هر تصمیمی در این زمینه، به صورت مستقیم با اقتصاد این خانواده‌ها سر و کار دارد.

از ابتدای امسال تاکنون لنج‌داران مجوزی برای سفر دریایی دریافت نکرده‌اند و در حالی که هفت ماه از سال گذشته است، اقتصاد ساحل‌نشینان با چالش جدی روبرو شده است.

صدور مجوز سفر اول

رئیس تعاونی لنج‌داران بندر گناوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حالی که در گذشته لنج‌های سالانه ۶ بار مجوز سفر ته‌لنجی دریافت می‌کردند در سال‌های اخیر به ۲ سفر کاهش یافته بود.

فاصله طولانی بین سفرهای دریایی باعث فشار مضاعف به لنج‌داران و همچنین فعالان حوزه تجارت دریایی از جمله مردم و ملوانان شده است سید علی موسوی گمارانی با اشاره به اینکه امسال تاکنون لنج‌ها به هیچ سفری نرفته‌اند، بیان کرد: لنج‌های استان بوشهر ۹ پیش به سفر رفته‌اند و تاکنون مجوزی برای سفر دریافت نکرده بودند.

وی با اشاره به ابلاغ مجوز سفر اول دریایی ته‌لنجی در سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: لنج‌داران می‌توانند از روز شنبه آینده برای دریافت مانیفست خروجی به گمرک و تعاونی لنج‌داران مراجعه کنند.

رئیس تعاونی لنج‌داران بندر گناوه افزود: با دستور وزیر کشور، یک سفر دریایی برای لنج‌های سنتی آزاد شد و مشاغل و صنوف مرتبط با این فعالیت اقتصادی هم خوشحال شدند و باعث ایجاد امیدواری و نشاط بین مردم شد.

وی تاکید کرد: فاصله طولانی بین سفرهای دریایی باعث فشار مضاعف به لنج‌داران و همچنین فعالان حوزه تجارت دریایی از جمله مردم و ملوانان شده است.

مسئولان به ساحل‌نشینان توجه کنند

موسوی گمارانی اضافه کرد: انتظار می‌رود که مسئولان به ویژه ستاد مرکزی قاچاق و کمیسیون قاچاق در استان، با سرعت بخشیدن به فرایندهای اداری، هرچه سریع‌تر مقدمات لازم برای خروج و عزیمت سفر دریایی لنج‌های سنتی را فراهم کنند.

وی خواستار ساماندهی مناسب مسئله ته‌لنجی شد و ادامه داد: تصمیمات در مورد کسب و کارها از جمله کسب و کارهای دریایی باید دقیق و کارشناسی‌شده باشد و قابلیت برنامه‌ریزی برای ذی‌نفعان را داشته باشد.

رئیس تعاونی لنج‌داران بندر گناوه ادامه داد: ته‌لنجی و مشاغل وابسته به آن از قبیل لنج‌داری و لنج‌سازی (گلافی) و ملوانی و پیله‌وری نیازمند برنامه‌ریزی است و تصمیم‌گیری‌ها باید قابل‌پیش‌بینی و برنامه‌ریزی باشند.

حمایت از معیشت مرزنشینان

استاندار بوشهر با اشاره به پیگیری‌های مکرر برای تحقق سفر لنج داران استان بوشهر اظهار داشت: هفته گذشته، کارگروه ویژه مرز به ریاست وزیر کشور برگزار شد و بلافاصله وزیر کشور دستور پیگیری ابلاغ سفر لنج داران را صادر کرد.

ابلاغ مجوز سفر اول لنج داران با دستور وزیر در راستای حمایت از معیشت مرزنشینان انجام شده است احمد محمدی زاده افزود: دقایقی پیش و به دنبال پیگیری‌های مکرر و بی وقفه، سفر اول لنج داران با دستور وزیر رسماً ابلاغ شد.

وی خاطر نشان کرد: این ابلاغ در راستای حمایت از معیشت مرزنشینان صادر شده و جزئیات سفر بزودی اطلاع رسانی می‌شود.

با توجه به اینکه معیشت و اقتصاد بسیاری از خانواده‌های استان بوشهر به واردات ته‌لنجی و تجارت دریایی مربوط است، انتظار می‌رود حمایت مورد نیاز بیش از پیش از این مشاغل انجام شود.

تصویب قوانین جدید که موجب چالش برای فعالیت‌های تجارت دریایی می‌شود، می‌تواند بر زندگی بخش زیادی از اهالی استان بوشهر تأثیر بگذارد و امید است که تصمیم‌گیری‌های در این زمینه با در نظر گرفتن همه شرایط و جوانب زندگی ساحل‌نشینان باشد.