دریافت 15 MB کد مطلب 5909287 https://mehrnews.com/x33fbJ ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۵۹ کد مطلب 5909287 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۵۹ تصاویری از فرار ساکنان شهر حیفا از ترس حملات موشکی مقاومت منابع صهیونیستی گزارش میدهند بیش از یک میلیون شهرکنشین در شمال اراضی اشغالی به پناهگاهها رفتهاند. کپی شد مطالب مرتبط لحظه هدف قرار گرفتن نظامیان صهیونیست به دست مقاومت لبنان+فیلم چهارمین رایزنی «بایدن» و «نتانیاهو» قطع برق غزه تجهیزات بیمارستانی را از کار میاندازد/ ۱۱۰۰ بیمار کلیوی در خطر مرگ قرار دارند برچسبها رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی مقاومت فلسطین حمله موشکی
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