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کد مطلب 5909287
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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۵۹

تصاویری از فرار ساکنان شهر حیفا از ترس حملات موشکی مقاومت

تصاویری از فرار ساکنان شهر حیفا از ترس حملات موشکی مقاومت

منابع صهیونیستی گزارش می‌دهند بیش از یک میلیون شهرک‌نشین در شمال اراضی اشغالی به پناهگاه‌ها رفته‌اند.

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