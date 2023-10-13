به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر به سوریه با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتوگو کرد.
حسین امیرعبداللهیان در ادامه سفر منطقهای خود عصر روز جمعه وارد دمشق شد و با رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتوگو کرد. امیرعبداللهیان هدف اصلی از سفر به دمشق را مشورت و تبادل نظر پیرامون تحولات فلسطین خواند.
وی کشتار بیرحمانه مردم، کودکان، زنان و سالخوردگان غزه و محاصره و قطع آب و برق و سوخت این منطقه و بمباران منازل، اماکن عمومی و خدماتی و درمانی غزه را جنایت جنگی توصیف کرد و گفت، برخی مقامات بین المللی و غربی در تماس و گفتوگو با ما، سیاستهای افراطی نتانیاهو و اقدامات تحریکآمیز او را عامل شکلگیری عملیات طوفان الاقصی میدانند، با این وجود غربیها همه طرفها بجز رژیم صهیونیستی را به خویشتنداری فرا میخوانند! غربیها میگویند که برخلاف تصور، طوفانالاقصی نشان داد که فلسطین همچنان زنده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان گفت حمایت ایران و سوریه از مقاومت ملت فلسطین بر کسی پوسیده نیست، اما عملیات اخیر فلسطینیها یک تصمیم، طراحی و اقدام کاملاً فلسطینی بود.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه غرب به دنبال جعل حقایق در غزه برای توجیه جنایات صهیونیستها و مشروعیت بخشیدن به آن است، گفت مقاومت این توان را دارد که تا مدت زمانی طولانی به مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی ادامه دهد.
امیرعبداللهیان تاکید کرد آمریکا نمیتواند از دیگران تقاضای خویشتنداری کند و در عینحال از رژیم صهیونیستی حمایت تسلیحاتی نماید تا علیه شهروندان فلسطینی بکارگیری شود.
امیرعبداللهیان با اشاره به شرایط بغرنج و دردناک غزه به دلیل جنایت جنگی صهیونیستها علیه غیرنظامیان و ساکنان آن گفت، تلاش همه طرفها میبایست بر این متمرکز شود که از استمرار جنایات جنگی صهیونیستها در غزه جلوگیری گردد. در این راستا جمهوری اسلامی ایران ایده برگزاری نشست فوق العاده وزرای خارجه کشورهای اسلامی را مطرح کرده و برای میزبانی آن نیز اعلام آمادگی کرده است.
آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز در این دیدار با اظهار نگرانی خود از حجم جنایات صهیونیستها علیه مردم غزه گفت، صهیونیستها و حامیان آنها میخواهند پیروزی به دست آمده مردم فلسطین در تحولات اخیر را به گذشته برگردانند و یا آن را به زمینهای برای از بین بردن مقاومت بدل کنند و این رویکرد با هدایت و مدیریت آمریکا و کشورهای غربی دنبال میشود. وی دلیل ایستادگی غربیها در کنار رژیم صهیونیستی را بحرانهای متراکم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اسرائیل و نگرانی آنها از خطر فروپاشی این رژیم دانسته و با حمایت از ابتکار عمل سیاسی ایران برای برگزاری نشست فوق العاده وزرای خارجه کشورهای اسلامی گفت، باید تلاش کنیم تا از استمرار جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه جلوگیری شود.
در این دیدار برخی موضوعات مهم مورد علاقه دو کشور نیز مورد گفتوگو و تبادل نظر قرار گرفت.
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