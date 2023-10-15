خشم از انعکاس جنایات جنگی علیه غزه/ دفتر الجزیره بسته خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه عبری زبان کان اعلام کرد که شلومو کارعی وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی امروز طرح تعطیلی دفاتر شبکه الجزیره در اراضی اشغالی را برای موافقت نهایی به دولت ارائه خواهد کرد و پس از آن دفاتر این شبکه به کلی بسته خواهد شد.

برخی منابع عبری نیز گزارش دادند که وزارت ارتباطات رژیم صهیونیستی خواسته است که دفتر محلی شبکه خبری الجزیره بسته شود.

وزارت ارتباطات رژیم صهیونیستی برای توجیه ممنوعیت فعالیت الجزیره استدلال کرده است که این شبکه به حماس برای ایجاد احساسات ضد صهیونیستی کمک کرده و نظامیان اسرائیلی را در معرض حملات احتمالی از نوار غزه قرار داده است.

در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی، با استفاده از بمب‌ها و موشک‌های بسیار قوی و پیشرفته، زیرساخت‌های مسکونی و حیاتی نوار غزه را آماج حملات وحشیانه خود قرار داده است.