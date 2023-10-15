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۲۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۵

خشم از انعکاس جنایات جنگی علیه غزه/ دفتر الجزیره بسته خواهد شد

خشم از انعکاس جنایات جنگی علیه غزه/ دفتر الجزیره بسته خواهد شد

منابع عبری از عزم وزارت ارتباطات رژیم صهیونیستی برای بستن دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره در اراضی اشغالی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه عبری زبان کان اعلام کرد که شلومو کارعی وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی امروز طرح تعطیلی دفاتر شبکه الجزیره در اراضی اشغالی را برای موافقت نهایی به دولت ارائه خواهد کرد و پس از آن دفاتر این شبکه به کلی بسته خواهد شد.

برخی منابع عبری نیز گزارش دادند که وزارت ارتباطات رژیم صهیونیستی خواسته است که دفتر محلی شبکه خبری الجزیره بسته شود.

وزارت ارتباطات رژیم صهیونیستی برای توجیه ممنوعیت فعالیت الجزیره استدلال کرده است که این شبکه به حماس برای ایجاد احساسات ضد صهیونیستی کمک کرده و نظامیان اسرائیلی را در معرض حملات احتمالی از نوار غزه قرار داده است.

در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی، با استفاده از بمب‌ها و موشک‌های بسیار قوی و پیشرفته، زیرساخت‌های مسکونی و حیاتی نوار غزه را آماج حملات وحشیانه خود قرار داده است.

کد مطلب 5912325

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    نظرات

    • مهدی رهبر IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
      17 6
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      اینقدر در این ۷۵سال به فلسطینیها ظلم شده و خانواده ایی که در این سالها عزیزی از دست نداده باشه وقتی همه ش باد بکاری طوفان درودخواهی کرد این کشتارها محصول کشت ظلم در این سالهاست
    • صالح وملورین آذربایجانی اصل باکو AE ۰۴:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
      4 0
      پاسخ
      صهیونیست مثل سگ های ولگرد میمونه بزدل و بی وجود و شیطان موش صفت نتونسته در جبهه با مردان قدرتمند مقاومت رو در رو بشه اونم با اون همه منم منم بدبخت کشور اون الهام خانم که به این تکیه کرده ببین الهام چقدر خار وذلیل شده وچقدر احمق دماغ گراز روی آتیش این نتانیاهو اینکه روی شاخه درخت۲ساله پناه گرفته
    • م ن۲۵۷ IR ۰۴:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
      5 0
      پاسخ
      آقای بن سلمان می بینی که اسرائیل غاصب گوش شنوا ندارد و آماده است که خون مردم غزه را در نهایت بی شرمی بریزد نابود کند چرا از منابع نفتی گازی که برای ای گرگ صفتان ارسال میکنی دست برنمیداری و تا چند روز آن را قطع نمیکنی اینها باید مثل خودشان عمل کنی کافی است اعراب ارسال نفت و گازش را به روی این ن
    • IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      بستن خبرگزاری های خارجی توسط هر کشور به معنی مخفی کردن بعضی جنایات و بی قانونی هاست
    • عماد اهوازی IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      باید باید باید در مقابل سگهای اسرائیل وامریکای شغال صفت از تمام نیروی موشکی وانرژی هسته‌ای ب فرمان رهبر حمایت کامل کنیم ببینید نه شیرخوار رحم می‌کنند نه ب زنان ونه پیرمردان .

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