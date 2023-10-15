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۲۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۸

بن سلمان در دیدار با بلینکن: عملیات نظامی علیه غزه باید متوقف شود

بن سلمان در دیدار با بلینکن: عملیات نظامی علیه غزه باید متوقف شود

ولیعهد عربستان در دیدار با وزیرخارجه آمریکا بر لزوم توقف عملیات نظامی علیه غزه که طی آن صدها غیر نظامی قربانی شده‌اند، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی امروز یکشنبه گزارش داد: «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی در دیدار با «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا بر لزوم توقف عملیات نظامی علیه غزه که طی آن افراد غیرنظامی قربانی می‌‎شوند، تاکید کرد.

بنابر این گزارش، وی در این دیدار بر لزوم افزایش تلاش‌ها در راستای رسیدن به توافق آتش بس و توقف درگیری‌ها در غزه تاکید کرده است.

ولیعهد عربستان سعودی همچنین به وزیر خارجه آمریکا گفته که محاصره غزه باید برچیده شده و تلاش‌ها برای ازسرگیری مذاکرات صلح فراهم شود.

بن سلمان در این دیدار به بلینکن اعلام کرده که عربستان سعودی با هدف قرار دادن غیر نظامیان و توقف فعالیت تاسیسات حیاتی در غزه مخالف است.

در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی، با استفاده از بمب‌ها و موشک‌های بسیار قوی و پیشرفته، زیرساخت‌های مسکونی و حیاتی نوار غزه را آماج حملات وحشیانه خود قرار داده است.

کد مطلب 5912191

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