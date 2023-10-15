بن سلمان در دیدار با بلینکن: عملیات نظامی علیه غزه باید متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی امروز یکشنبه گزارش داد: «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی در دیدار با «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا بر لزوم توقف عملیات نظامی علیه غزه که طی آن افراد غیرنظامی قربانی می‌‎شوند، تاکید کرد.

بنابر این گزارش، وی در این دیدار بر لزوم افزایش تلاش‌ها در راستای رسیدن به توافق آتش بس و توقف درگیری‌ها در غزه تاکید کرده است.

ولیعهد عربستان سعودی همچنین به وزیر خارجه آمریکا گفته که محاصره غزه باید برچیده شده و تلاش‌ها برای ازسرگیری مذاکرات صلح فراهم شود.

بن سلمان در این دیدار به بلینکن اعلام کرده که عربستان سعودی با هدف قرار دادن غیر نظامیان و توقف فعالیت تاسیسات حیاتی در غزه مخالف است.

در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی، با استفاده از بمب‌ها و موشک‌های بسیار قوی و پیشرفته، زیرساخت‌های مسکونی و حیاتی نوار غزه را آماج حملات وحشیانه خود قرار داده است.