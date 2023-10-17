حضور ۱۳ ورزشکار قمی در مسابقات استعدادهای برتر ورزشی بیماران خاص

علی اصغر فرمانی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات استعدادهای برتر ورزشی بیماران خاص ایران اکنون در رامسر در حال برگزاری است و ۱۳ ورزشکار استان قم در این مسابقات حضور دارند.

رییس هیأت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا استان قم افزود: شهر رامسر تا ۲۹ مهر با حضور ورزشکاران قم و سایر استان‌ها میزبان استعدادهای برتر ورزشی بیماران خاص ایران در رشته‌هایی از جمله دارت، شطرنج، پتانگ، بدمینتون، تنیس روی‌میز و دوومیدانی است.

وی بیان کرد: جواد رستمی، آروین صباغی، یگانه زهرا و زینب نوری در دو و میدانی، محمدرضا شکری و زینب شعبانی در بدمینتون، محمداحسان جلوند و حدیثه محمدی در شطرنج و علی عطاردی در پتانک نماینده قم در این مسابقات هستند.

وی عنوان کرد: محمد محمدی و زهره چاره‌پو در شطرنج، موسی زند در پتانک و حمیده آهنین‌پنجه در دارت در گروه بیماری ام‌اس به این رقابت‌ها اعزام شده‌اند.