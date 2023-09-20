رئیسی: آزادی ۵ آمریکایی تنها به دلایل بشردوستانه انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه در مصاحبه با «فرید زکریا» خبرنگار شبکه تلویزیونی «سی اِن اِن» تصریح کرد: آزادی ۵ آمریکایی صرفاً به دلایل بشردوستانه انجام شد.

رئیس جمهور ایران در این خصوص ادامه داد: وجوه آزاد شده متعلق به مردم ایران است و ما آنها را برای رفع نیازهای خود هزینه می کنیم. این پول متعلق به ملت ایران است و تا کنون هم به صورت ظالمانه بلوکه شده بود؛ پولی بود متعلق به ملت ایران. طبیعتا، باید برای رفع نیازهای ملت ایران هزینه شود.

سید ابراهیم رئیسی در این خصوص اضافه کرد: ما هم حتما اینکه باید در جهت رفع نیازهای مردم هزینه بشود را معتقد بوده و در اولویت هایمان قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: خبر داریم، افرادی که در آمریکا زندانی بودند، به ناحق در حبس بودند؛ اما افرادی که در ایران زندانی بودند، مرتکب جرائمی شده بودند؛ مراحل دادرسی طی شده بود و این ها محکومیت داشتند. سازوکاری فراهم شد که بتوان این تبادل را انجام داد. این تبادل یک حرکت بشردوستانه بود که ما انجام دادیم. فکر می کنم کار انجام شده اقدامی بود که هم خانواده زندانیان خرسند شدند و هم اینکه توانست در راستای انسان دوستانه کاری بشود.

این در حالیست که رئیس جمهور ایران سه شنبه پیش در مصاحبه با «لستر هولت» خبرنگار شبکه تلویزیونی «ان‌ بی‌ سی» هم اعلام کرده بود که تهران ۶ میلیارد دلار آزاد شده خود را «هرجا که نیاز باشد» خرج خواهد کرد.

رئیس جمهور ایران در این خصوص گفته بود: این پول متعلق به مردم ایران و دولت ایران است؛، بنابراین جمهوری اسلامی ایران تصمیم خواهد گرفت که با این پول چه کند. بشردوستانه یعنی هر چیزی که مردم ایران به آن نیاز دارند، بنابراین این پول برای آن نیازها هزینه خواهد شد و نیازهای مردم ایران توسط دولت ایران تصمیم گیری و تعیین می شود.

خبرگزاری رویترز یکشنبه هفته پیش در گزارشی به افشای جزئیات جدیدی از توافق ایران و آمریکا در خصوص تبادل زندانیان میان طرفین پرداخت.

این خبرگزاری به نقل از چند منبع آگاه در این ارتباط گزارش داد: یک منبع آگاه در مورد مذاکرات گفته است که دوحه حداقل ۸ دور از مذاکرات با حضور مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی در هتل های جداگانه را میزبانی کرد.

این در حالیست که کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر پیشتر در این ارتباط گفته بود: هدف اصلی از تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا این است که برخی از اتباع ایرانی را که در زندان هستند آزاد کنیم و این امر محقق می‌شود. برخی اتباع ایرانی به اتهام واهی دور زدن تحریم‌ها به ویژه در آمریکا زندانی‌ و برخی تحت تعقیب هستند. اتهام واهی به برخی اتباع ایرانی وارد می‌کنند که شما تحریم‌ها را دور می‌زنید. وظیفه جمهوری اسلامی ایران این است که برای اتباع خود و آنهایی که بی‌گناه به زندان افتادند، همه تلاش خود را انجام دهد و از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم تا آنها آزاد شوند.