حکیم: جنایات رژیم صهیونیستی لکه ننگی بر جبین بشریت است

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عمار حکیم»، رییس جریان حکمت ملی عراق در پیامی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان معمدانی را به شدت محکوم کرد.

وی در این پیام آورده است: زیاده‌روی رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایات وحشیانه علیه غیر نظامیان بی پناه، همه مرزها و همه خطوط قرمز را درنوردیده است که تازه‌ترین مورد آن حمله به بیمارستان خصوصی معمدانی در نوار غزه است که صدها شهید و زخمی در پی داشته است.

رییس جریان حکمت ملی عراق در این پیام تاکید کرده است که این جنایت لکه ننگی بر جبین بشریت و مورد تازه‌ای در سیاهه جنایات خوبنار رژیم صهیونیستی است.

حکیم بار دیگر تصریح کرد که جامعه جهانی و نهادهای حقوقی و انسانی نباید بیش از این در برابر جنایات اشغالگران علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌ها و تأسیسات مربوط به خدمات انسانی، مانند بیمارستان‌ها و تأسیسات آب و برق، سکوت اختیار کنند.

وی بار دیگر تاکید کرد که این اقدامات نقض صریح همه معاهده‌ها و قوانین بین‌المللی و انسانی است.

رییس جریان حکمت ملی عراق در پایان برای شهدا رحمت و برای مجروحان شفای عاجل و برای اهالی مقاوم غزه صبر و نصرت طلب کرد.