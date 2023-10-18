به گزارش خبرگزاری مهر،یعقوب سلیمانی، دبیرکل جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: در حقوق بین الملل قواعد بنیادینی وجود دارد، در زمان جنگ این اصول و قوانین باید رعایت شود.

وی ادامه داد: کنوانسیون چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن، تاکید بر این دارد که در زمان جنگ و مخاصمات باید قواعدی رعایت شود ولی در این درگیری رخ داده هیچ کدام از این اصول و قواعد بین المللی رعایت نشده است.

دبیر کل جمعیت هلال احمر افزود: حتی امدادگران، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مساجد و مدارس مورد تهاجم و تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفته اند. فاجعه بارترین این اقدامات حمله به بیمارستان‌ها در فلسطین است.

سلیمانی ادامه داد: داوطلبات و امدادگران و مجموعه هلال احمر از آعاز این درگیری‌ها و مخاصمات برای حضور کادر درمانی در نواز غزه و ارسال اقلام بشردوستانه اعلام آمادگی کردند.

وی با اشاره به اشتیاق امدادگران برای حضور در فلسطین و امدادرسانی به مردم مظلوم این کشور گفت: بیش از ۷۰ سال است که فلسطین مورد تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

وی افزود: در راستای همدردی با مردم مظلوم، بی‌پناه و بی‌دفاع فلسطین و محکومیت حمله وحشیانه به امدادگران و غیرنظامیان در غزه؛ بیش از ۵ هزار نفر از داوطلبان، امدادگران و کادر درمان هلال‌احمر امروز راس ساعت ۱۰ صبح در میدان فلسطین تهران گرد هم می‌آیند.