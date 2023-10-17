برنامه نمایش جشنواره فیلم کوتاه تهران منتشر شد/ برگزاری جایزه نقد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، جدول نمایش فیلم‌های چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منتشر شد.

این رویداد از ۲۷ مهر تا ۲ آبان به دبیری مهدی آذرپندار در ۲ بخش کلی «سینمای ایران» و «سینمای بین‌الملل» میزبان سینماگران، اهالی رسانه، منتقدان و عموم علاقه‌مندان به فیلم کوتاه است.

پردیس سینمایی ملت محل برگزاری جشنواره است و فیلم‌های راه‌یافته به جشنواره در قالب‌های مختلف داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی در این ایام روی پرده نقره‌ای اکران می‌شوند.

برای دریافت برنامه نمایش فیلم‌های چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اینجا کلیک کنید.

فیلم‌های کوتاه داستانی حاضر در مسابقه سینمای ایران روی میز نقد قرار می‌گیرند

آثار داستانی و فیلم‌های حاضر در بخش «استعدادهای نو» چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور منتقدان و سینماگران و با اجرا و کارشناسی میثم کریمی در ایام برگزاری این رویداد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

این جلسات که هر روز از جشنواره و بعد از نمایش باکس‌های دوم و سوم در سالن اصلی خانه جشنواره برگزار خواهد شد، با اجرا و کارشناسی میثم کریمی میزبان چهره‌های سینمایی و منتقد نظیر هادی مقدم‌دوست، محمدتقی فهیم، مریم دوستی، امیر قادری، داوود مرادیان، سعید هاشم‌زاده، عطا مجابی، محمدرضا مقدسیان، محسن سوهانی و رضا منتظری است.

این نشست‌های نقد و بررسی هر روز در بازه‌های زمانی ۱۸ تا ۱۹:۳۰ و ۲۰ تا ۲۱:۳۰ در پردیس سینمایی ملت میزبان صاحبان آثار، عوامل فیلم‌ها و عموم علاقه‌مندان و شرکت کنندگان در دوره چهلم جشنواره فیلم کوتاه تهران است. بلیت آثار حاضر در جشنواره در سامانه آی‌تیکت به نشانی www.iticket.ir ارائه شده است.

جایزه نقد فیلم کوتاه برگزار می‌شود

گروه فرهنگی «دوزیست» با همکاری روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، اولین جایزه نقد فیلم کوتاه را همزمان با چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران برگزار می‌کند.

در متن این فراخوان آمده است:

«با توجه به نیاز فضای فرهنگی کشور به جریان نقد حرفه‌ای، اولین دوره جایزه نقد فیلم بر بستر نقد فیلم کوتاه در چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران برگزار می‌شود که اهداف برگزاری جایزه نقد فیلم به شرح زیر است:

الف) شناسایی و معرفی استعدادها در حوزه نقد و نگارش سینمایی

ب) تقویت جایگاه فیلم کوتاه به عنوان پایگاه سینمای حرفه‌ای از طریق جریان نقد و ژورنالیسم سینمایی

ج) کنش‌گری جریان نقد در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور

د) تقویت بنیه دانش تولیدکنندگان و نویسندگان سینمایی از طریق ایجاد فضاهایی برای اشتراک‌گذاری اندیشه

شرایط شرکت در رویداد:

علاقه‌مندان به شرکت در مسابقه جایزه نقد فیلم از زمان انتشار فراخوان تا پایان جشنواره، فرصت دارند تا با نام نویسی در سامانه دوزیست و گرفتن کد رهگیری برای شرکت و تماشای آثار مد نظر اقدام کنند.

هر فرد تنها مجاز به ارسال یک نقد به مسابقه است. از این رو لازم است علاقه‌مندان تنها یکی از نقدهای خود را حداکثر ۵۰۰ کلمه و در قالب فایل ورد به ایمیل دوزیستگاه به نشانی Dozistgah.festival@gmail.com ارسال کنند.

جوایز:

پس از اتمام چهلمین جشنواره فیلم کوتاه تهران و معرفی هیأت داوران جایزه نقد فیلم، آثار رسیده داوری و طی مراسمی که زمان آن متعاقباً اعلام خواهد شد، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. جوایز مسابقه به شرح ذیل است:

نفر اول ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

نفر دوم ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

نفر سوم ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

همچنین برگزیدگان و شرکت‌کنندگان در این رقابت که نام آن‌ها در فهرست مسابقه ثبت شده باشد، می‌توانند از مزایای شرکت در کارگاه‌های سینمایی بعدی برخوردار شوند. جزئیات برگزاری این کارگاه‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

مهلت ارسال نقدها از ۲۷ مهرماه لغایت ۴ آبان است.

سایت ثبت نام در مسابقه: www.dozistgah.ir

سایت ثبت نام جشنواره جهت تهیه بلیت: www.tifss.ir

ایمیل مسابقه جهت ارسال آثار: Dozistgah.festival@gmail.com»

چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۲ به دبیری مهدی آذرپندار در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.