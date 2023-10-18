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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۸

سازمان فرهنگ و ارتباطات اعلام کرد؛

جبهه مقاومت از کنار نسل کشی آشکار اسراییل نخواهد گذشت

جبهه مقاومت از کنار نسل کشی آشکار اسراییل نخواهد گذشت

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در واکنش به حمله وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در نوار غزه در بیانیه‌ای تاکید کرد جبهه مقاومت از کنار این نسل کشی آشکار نخواهد گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در واکنش به حمله وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در نوار غزه بیانیه‌ای صادر کرد.

مشروح متن این‌بیانیه به این‌ترتیب است:

انالله و اناالیه راجعون

رژیم نامشروع و کودک کش صهیونیستی در ادامه جنایات خود در نوار غزه، دست به یک کشتار جمعی آشکار زد و صدها نفر انسان بی پناه را در حمله‌ای با سلاح نامتعارف به بیمارستان المعمدانی به شهادت رساند. این جنایت تاریخی، سندی آشکار بر مظلومیت کودکان و زنانی است که با دستان خالی در برابر رژیمی متوحش با ماهیتی غیر انسانی ایستاده اند و حیات آنها بیش از پیش در سایه سکوت سازمان‌های بین المللی و همراهی بازیگران غربی مورد تهدید قرار گرفته است.

قطعاً نمی‌توان نقش آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر حامیان و مهره‌های منطقه‌ای رژیم اشغالگر قدس را در وقوع این جنایت تمام عیار نادیده انگاشت. بدون شک خون پاک این شهدای مظلوم، در آینده‌ای بسیار نزدیک گریبانگیر بانیان و عاملان این جنایت گردیده و جبهه مقاومت، هرگز از کنار این وقاحت و نسل کشی آشکار نخواهد گذشت.

اکنون زمان آن رسیده است که دولت‌های ساکن و منفعل در برابر جنایات بی حد و حصر صهیونیست‌ها، تکلیف خود را در حمایت از حق یا باطل مشخص کرده و به موج خروشان حامیان جهانی ملت مظلوم فلسطین بپیوندند. محاکمه و مجازات تمامی عوامل و حامیان کشتار اخیر بیمارستان المعمدانی و دیگر جنایات صهیونیست‌ها در غزه، مطالبه همه انسان‌های آزاده و با شرافت در سرتاسر دنیا محسوب می‌شود. بدون شک بر اساس وعده الهی و حقایقی که در صحنه نبرد علیه دشمن صهیونیستی شاهد آن هستیم، زمان زیادی تا آن لحظه باقی نمانده است.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بار دیگر جنایت بزرگ رژیم اشغالگر قدس را قویاً محکوم کرده و ضمن تسلیت به ملت مظلوم فلسطین و بازماندگان این جنایت، شفای عاجل مجروحان را از خداوند متعال مسئلت می‌نماید.

کد مطلب 5915183

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