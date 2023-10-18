جبهه مقاومت از کنار نسل کشی آشکار اسراییل نخواهد گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در واکنش به حمله وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در نوار غزه بیانیه‌ای صادر کرد.

مشروح متن این‌بیانیه به این‌ترتیب است:

انالله و اناالیه راجعون

رژیم نامشروع و کودک کش صهیونیستی در ادامه جنایات خود در نوار غزه، دست به یک کشتار جمعی آشکار زد و صدها نفر انسان بی پناه را در حمله‌ای با سلاح نامتعارف به بیمارستان المعمدانی به شهادت رساند. این جنایت تاریخی، سندی آشکار بر مظلومیت کودکان و زنانی است که با دستان خالی در برابر رژیمی متوحش با ماهیتی غیر انسانی ایستاده اند و حیات آنها بیش از پیش در سایه سکوت سازمان‌های بین المللی و همراهی بازیگران غربی مورد تهدید قرار گرفته است.

قطعاً نمی‌توان نقش آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر حامیان و مهره‌های منطقه‌ای رژیم اشغالگر قدس را در وقوع این جنایت تمام عیار نادیده انگاشت. بدون شک خون پاک این شهدای مظلوم، در آینده‌ای بسیار نزدیک گریبانگیر بانیان و عاملان این جنایت گردیده و جبهه مقاومت، هرگز از کنار این وقاحت و نسل کشی آشکار نخواهد گذشت.

اکنون زمان آن رسیده است که دولت‌های ساکن و منفعل در برابر جنایات بی حد و حصر صهیونیست‌ها، تکلیف خود را در حمایت از حق یا باطل مشخص کرده و به موج خروشان حامیان جهانی ملت مظلوم فلسطین بپیوندند. محاکمه و مجازات تمامی عوامل و حامیان کشتار اخیر بیمارستان المعمدانی و دیگر جنایات صهیونیست‌ها در غزه، مطالبه همه انسان‌های آزاده و با شرافت در سرتاسر دنیا محسوب می‌شود. بدون شک بر اساس وعده الهی و حقایقی که در صحنه نبرد علیه دشمن صهیونیستی شاهد آن هستیم، زمان زیادی تا آن لحظه باقی نمانده است.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بار دیگر جنایت بزرگ رژیم اشغالگر قدس را قویاً محکوم کرده و ضمن تسلیت به ملت مظلوم فلسطین و بازماندگان این جنایت، شفای عاجل مجروحان را از خداوند متعال مسئلت می‌نماید.