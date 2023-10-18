جامعه دانشگاهی گناباد در بیمارستان علامه بهلول گنابادی تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه جمعی از اعضای هیأت علمی، اساتید، پزشکان، کادر درمان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در محکومیت حمله رژیم غاصب صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی غزه در بیمارستان علامه بهلول گنابادی تجمع کردند.

در این تجمع که جمعی از مدیران، اعضای هیأت علمی، اساتید و کارکنان مجتمع آموزش عالی گناباد هم حضور داشتند، شرکت‌کنندگان ضمن ابراز همدردی با مردم مظلوم فلسطین، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به ویژه بمباران بیمارستان المعمدانی که طی آن بیش از ۱۰۰۰ نفر از مردم مظلوم فلسطین شهید شدند را محکوم کردند.

جامعه دانشگاهی گناباد در این تجمع با در دست داشتن تصاویری از سردار مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای فلسطین و دست‌نوشته‌هایی جنایات صهیونیست‌ها در غزه را محکوم و خواستار اقدام سریع مجامع بین‌المللی برای توقف آنها شدند.

قرائت بیانیه جامعه دانشگاهی علوم پزشکی گناباد در محکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و مداحی و مرثیه‌سرایی توسط یکی از مداحان اهل بیت از دیگر برنامه‌های این تجمع بود.