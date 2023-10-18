مسکو: تامین موشک دوربرد برای اوکراین اشتباه فاحش آمریکا بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، آناتولی آنتونوف، سفیر مسکو در واشنگتن می‌گوید که آمریکا با تصمیم به ارسال موشک‌های تاکتیکی « ATACMS/ اتکمز» به اوکراین، اشتباه فاحشی را مرتکب شده و عواقب این اقدام بسیار جدی خواهد بود.

آنتونوف در بیانیه‌ای در واکنش به تحویل موشک دوربرد از سوی آمریکا به کی‌یف نوشت: تصمیم کاخ سفید برای ارسال موشک‌های دوربرد به اوکراین، اشتباه وحشتناکی است. عواقب این اقدام که عامدانه از انظار مخفی مانده است، بسیار سهمگین خواهد بود.

وی افزود: واشنگتن بی‌وقفه سیاست قطع روابط دوجانبه را پیش گرفته است. بارها به دولت آمریکا درباره اتخاذ اقدامات بی‌ملاحظه و عجولانه هشدار و توضیح داده‌ایم که تامین سلاح برای رژیم کی‌یف، امنیت منطقه‌ای و راهبردی را به شدت تضعیف می‌کند.

دیپلمات ارشد روسیه تاکید کرد: آمریکا همچنان به تحریک تقابل مستقیم بین ناتو و روسیه ادامه می‌دهد. کمک دولت آمریکا به رژیم زلنسکی و ترغیب آن به ارتکاب جنایت، آمریکا را به همدست مستقیم جنایات این رژیم بدل می‌کند. کی‌یف به طور عامدانه از تسلیحات واشنگتن برای حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و همچنین مردم غیرنظامی استفاده می‌کند.

وی تاکید کرد: هیچکدام از «هدیه‌های» آمریکا تاثیری بر موازنه قدرت در منطقه درگیر در عملیات نظامی ویژه(روسیه) نخواهد داشت و تمام ماموریت‌های عملیات ویژه تکمیل خواهد شد.

آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید پیش‌تر تایید کرد که آمریکا موشک‌های دوربرد تاکتیکی « ATACMS/ اتکمز» با بُرد ۱۶۵ کیلومتر را به اوکراین ارسال کرده است.

ولادیمیر روگوف، رییس جنبش «در کنار روسیه هستیم»، پیش از این بدون اشاره به منبع اطلاعاتش، گفت که «نیروهای اوکراین دیشب در جریان حمله به شهر بریانسک در منطقه زاپروژیا، برای نخستین بار از موشک‌های اتکمز مجهز به کلاهک خوشه‌ای استفاده کردند.» همچنین حمله موشکی اوکراین به اسکادوفسک در منطقه خرسون که به کشته شدن دو غیرنظامی منجر شد نیز براساس اطلاعات اولیه، با موشک‌های اتکمز انجام شد.