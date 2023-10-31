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۹ آبان ۱۴۰۲، ۸:۰۷

مسکو: تلاش آمریکا برای تضعیف یکپارچگی ملی محکوم به شکست است

مسکو: تلاش آمریکا برای تضعیف یکپارچگی ملی محکوم به شکست است

سفیر روسیه در آمریکا می‌گوید واشنگتن باید بداند که هرگونه تلاش این کشور برای تضعیف یکپارچگی ملی و مذهبی روسیه محکوم به شکست است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در واشنگتن اعلام کرد که هرگونه تلاش آمریکا برای تضعیف نظام قانون اساسی روسیه و همچنین یکپارچگی ملی و مذهبی محکوم به شکست است.

وی دراین‌باره گفت: «زمان آن فرا رسیده است که واشنگتن به خوبی درک کند که هرگونه تلاشی برای تضعیف نظم قانون اساسی در کشور ما و همچنین یکپارچگی ملی و مذهبی که قرن‌ها مشخصه روسیه بوده، محکوم به شکست است».

این دیپلمات روس در ادامه افزود که «استراتژیست‌های آمریکایی» به جای تشویق درگیری‌ها، باید نگران امنیت شهروندان خود باشند که از همه‌گیری خشونت مسلحانه در آمریکا از جمله به دلیل نفرت قومی رنج می برند.

کد مطلب 5926183

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