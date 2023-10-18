به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازدانشگاه تهران، سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه در حاشیه اجتماع بزرگ دانشگاهیان در میدان فلسطین که در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی برگزار شد، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: به دنبال حملات وحشیانه اسرائیل به مسلمانان غزه بویژه زنان و کودکان، متاسفانه شب گذشته اوج این وحشی‌گری را شاهد بودیم. صهیونیست‌ها به هیچ اصول و قواعد بشری پایبند نیستند و علاقمندند مسلمانان را در هر جای دنیا که هستند، مورد هجمه قرار دهند.

رئیس دانشگاه تهران افزود: مسلمانان در سراسر جهان باید بدانند که هدف اسرائیلی‌ها فقط غزه نیست بلکه صهیونیست‌ها در اشغال، سیری‌ناپذیر هستند و وحشی‌گری‌های آنها ممکن است به هر کشور مسلمانی سرایت کند. همان طور که در منشورشان قید شده است، تلاش‌شان این است که منطقه خاورمیانه را به تصرف خود درآورند.

مقیمی با اشاره به بیانیه روسای ۱۴ دانشگاه بزرگ کشور که به محکومیت عملیات وحشیانه صهیونیست‌ها در غزه پرداخته است، به حضور دانشگاهیان دانشگاه تهران در اجتماع بزرگ دانشگاهیان و مردم در میدان فلسطین اشاره کرد و با اعلام آمادگی دانشگاهیان دغدغه‌مند برای پشتیبانی از مردم مظلوم غزه و اعزام اساتید، دانشجویان و کارکنان؛ بیان داشت: این وظیفه شرعی و انسانی است که از مردم مظلوم غزه پشتیبانی همه جانبه نماییم.

وی افزود: دانشگاهیان نشان داده‌اند که در همه عرصه‌ها پیشگام هستند. امروز هم ما دانشگاهیان دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور، از جوار مزار شهدای گمنام در پردیس مرکزی دانشگاه تا میدان فلسطین را راهپیمایی کرده و در میدان فلسطین اجتماع کردیم تا این پیام را به دنیا مخابره کنیم که ما در این خصوص هرگز کوتاه نخواهیم آمد.

رئیس دانشگاه تهران، اقدام مبارزان حماس و جهاد اسلامی را بی‌نظیر و مایه اعتماد به نفس همه مبارزان دریادل دانست و ادامه داد: فلسطین و غزه پاره تن جهان اسلام است و حس می‌کنیم آنها برادران و خواهران و فرزندان ما هستند و با تمام وجود آمادگی داریم از ملت عزیز فلسطین و همه مسلمانان دفاع کنیم.

براساس این گزارش، در پی جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان المعمدانی غزه، دانشگاهیان دانشگاه تهران برای محکومیت اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم فلسطین، در اجتماع بزرگ دانشگاهیان در میدان فلسطین حضور پیدا کردند.

دانشگاهیان دانشگاه تهران پیش از ظهر امروز با اجتماع در جوار مزار شهدای گمنام، به سمت میدان فلسطین، محل اجتماع بزرگ دانشگاهیان حرکت نموده و با سر دادن شعارهایی در حمایت از مردم مظلوم غزه، انزجار خود را از ظلم صهیونیست‌ها و همدردی خود را با ملت مظلوم فلسطین اعلام داشتند.

دانشگاهیان دانشگاه تهران مسیر مزار شهدای گمنام تا میدان فلسطین را راهپیمایی کردند.