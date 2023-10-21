امین میرزازاده فرنگی‌کار ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره کسب دو مدال طلا در مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی هانگژو گفت: مسابقات جهانی یکی از رقابت‌های کسب سهمیه المپیک بود بنابراین سطح بسیار بالایی داشت. تمام کشورها با همه توان در این رقابت‌ها شرکت کرده بودند تا بتوانند سهمیه المپیک را کسب کنند و پس از آن در مدت زمان باقی مانده بتوانند برنامه‌ریزی لازم را برای المپیک انجام دهند.

وی گفت: خیلی خوشحالم در مسابقات قهرمانی جهان به مدال طلا رسیدم. رضا کایالپ کشتی‌گیر قدرتمند و شناخته شده‌ای است. در مسابقات قهرمانی جهان سال گذشته برابر این کشتی‌گیر شکست خوردم و به مدال نقره رسیدم. امسال در مسابقات قهرمانی جهان با کمک مربیان سازنده شهرستان گتوند تمرینات خوبی داشتم. برنامه‌ریزی زیادی با کادرفنی برای شکست این کشتی‌گیر داشتم که خدا را شکر به خوبی هم اجرا کردم و او را شکست دادم.

دارنده مدال طلای جهان و آسیا درباره شکست رضا کایالپ در دقایق پایانی کشتی عنوان کرد: ما از قبل برای مبارزه با این کشتی‌گیر یک تاکتیک انتخاب کرده بودیم. همه چیز خوب پیش رفت اما در وقت دوم کشتی، داوران یک اخطار به من دادند و با این شرایط برنامه‌ریزی ما بهم ریخت. اما خدا را شکر روحیه خودم را نباختم و توانستم برنده این دیدار شوم.

میرزازاده در مورد کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی هانگژو گفت: بازی‌های آسیایی به فاصله چند روز بعد از مسابقات جهانی برگزار شد و شرایط کمی سخت‌تر بود. ما وقتی از صربستان به ایران بازگشتیم تنها ۴۸ ساعت در ایران بودیم و پس از آن بلافاصله به سمت هانگژو حرکت کردیم. واقعاً کار سختی بود که دو بار در فاصله کم به اوج آمادگی برسیم. اما با همه این سختی‌ها توانستم مدال طلای این بازی ها را هم بگیرم. خدا را شکر کشتی فرنگی نتایج خوبی در این دو مسابقه اخیر کسب کرد. در بازی‌های آسیایی با نتایج خوب کشتی جایگاه ورزش ایران تغییر کرد.

وی در مورد ریکاوری برای بازی‌های آسیایی هانگژو اظهارداشت: ما از قبل تاریخ مسابقات را می‌دانستیم و نسبت به فشردگی رقابت‌ها آگاهی کاملی داشتیم. طبق این شرایط خودمان را از نظر بدنی و ذهنی آماده کرده بودیم.

قهرمان جهان در واکنش به نامشخص بودن پاداش‌ها عنوان کرد: ما با همه توان تلاش می‌کنیم که در هر مسابقه‌ای پیروز میدان شویم. امیدوارم مسئولان هم این تلاش ما را ببینند. امسال سال منتهی به المپیک است و امیدوارم مسئولان به ورزش و به خصوص کشتی که بار مدال‌آوری کاروان را دارد، دید بهتری داشته باشند.

وی در مورد حضور لوپز در المپیک پاریس و مسابقات پیش‌رو گفت: هر چقدر حریفان قدرتمند در این وزن حضور داشته باشد رسیدن به مدال المپیک شیرین‌تر است، هیچ کس در دنیا شکست ناپذیر نیست. من تمام تلاشم را به کار می‌گیرم که در این مدت باقی مانده بهترین شرایط آمادگی را کسب کنم و امیدوارم نماینده شایسته‌ای برای ایران در المپیک باشم.