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۱۲ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۵

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ - هانگژو

امین کاویانی‌نژاد نقره‌ای شد

امین کاویانی‌نژاد نقره‌ای شد

امین کاویانی نژاد در مرحله فینال بازی‌های آسیایی هانگژو با شکست مقابل حریف قرقیزستانی خود به مدال نقره رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله فینال و رده‌بندی مسابقات کشتی فرنگی در بازی‌های آسیایی هانگژو از ظهر امروز برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

در وزن ۷۷ کیلوگرم امین کاویانی نژاد در اول با نتیجه ۹ بر ۳ «کیم هیون وو» از کره جنوبی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۳ «دلشاد اومون گلدیف» از ازبکستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱ بر ۱ از سد «ریو لیو» از چین گذشت و به دیدار فینال راه یافت. کاویانی نژاد در مرحله فینال با «آکژول محموداف» قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک از قرقیزستان پیکار کرد که در نهایت با شکست برابر این حریف سرشناس به مدال نقره رسید.

کد مطلب 5902564
سیده فرزانه شریفی

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