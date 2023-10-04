به گزارش خبرنگار مهر، مرحله فینال و رده‌بندی مسابقات کشتی فرنگی در بازی‌های آسیایی هانگژو از ظهر امروز برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

در وزن ۷۷ کیلوگرم امین کاویانی نژاد در اول با نتیجه ۹ بر ۳ «کیم هیون وو» از کره جنوبی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۳ «دلشاد اومون گلدیف» از ازبکستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱ بر ۱ از سد «ریو لیو» از چین گذشت و به دیدار فینال راه یافت. کاویانی نژاد در مرحله فینال با «آکژول محموداف» قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک از قرقیزستان پیکار کرد که در نهایت با شکست برابر این حریف سرشناس به مدال نقره رسید.