برزگر: اگر تیلور را نبریم داغش تا ابد بر پیشانی ما است

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور برزگر که در مراسم تقدیر فدراسیون کشتی از مدال‌آوران مسابقات جهانی صربستان حاضر بود، گفت: از اینکه از همین حالا به فکر المپیک هستید خیلی خوشحالم. البته از همین حالا هم به نظرم دیر است. همه کشورها برای المپیک برنامه‌ریزی چهارساله دارند اما ما این طور نیستیم.

وی ادامه داد: وقتی فرصت نمی‌دهیم به کسی چهارسال کار کند همیشه در ورزش ضرر کردیم. در آستانه المپیک سرمربی عوض کردیم و این مسائل به ضرر ما تمام می‌شود.

برزگر تصریح کرد: از کشتی‌گیران جوان می‌خواهم که در این فاصله کم تا المپیک پاریس نخوابند، شما ده مدال هم گرفته باشید، مدالی که در المپیک می‌گیرید کاملاً شرایطش فرق می‌کند. کشتی از آن ماست. هر جا که ما می‌رویم حرف از کشتی است، تقریباً در همه جا صحبت از کشتی یزدانی و تیلور است.

این پیشکسوت کشتی تاکید کرد: اگر تیلور را نبریم داغی است که تا ابد ننگش بر پیشانی ما خواهد ماند. کشتی و وزنه برداری برای ما مدال آورند. باید آبروی ورزش را حفظ کنیم. ۹ ماه وقت داریم باید برنامه‌ریزی کنیم.