خاش در اعلام انزجار علیه جنایت اسراییل خروشید

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشنبه، اقشار مختلف مردم شیعه و سنی، فارس و بلوچ، کسبه و بازاریان، دانش آموزان، فرهنگیان، دانشگاهیان، دانشجویان، بسیجیان، ورزشکاران، مدیران و کارکنان ادارات و نهادها به صورت خودجوش با شرکت در یک تجمع اعتراض‌آمیز جنایت رژیم اشغالگر قدس در غزه و فلسطین را محکوم و از مردم مظلوم غزه حمایت کردند.

مردم این شهرستان با سردادن شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» تنفر و انزجار خود را از جنایت‌های رژیم صهیونسیتی و حمله به بیمارستان غزه ابراز کردند.

امام جمعه خاش در این مراسم گفت: حمله به زنان و کودکان و بیمارستان غزه، از دیدگاه اسلامی، انسانی و اخلاقی به شدت محکوم بوده و اسرائیل باید در قبال جنایت‌های ددمنشانه خود پاسخگو باشد.

حجت الاسلام غلامرضا دهقان بیان کرد: قلب مردم شیعه و سنی و تمام آزادگان جهان از حرکت ددمنشانه و جنایت هولناک اسرائیلی‌ها دردمند بوده و سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نیاید در قبال جنایتکاران صهیونیستی سکوت کنند.

مولوی محمدعلی شهنوازی امام جمعه اهل سنت خاش هم در این مراسم گفت: در حال حاضر باید گروه‌های جهادی و مقاومت به میدان بیایند و به صورت خودجوش به خباثت‌ها و جنایت‌های صهیونیست‌ها پاسخ دهند و امروز سکوت به هیچ وجه جایز نیست و سران کشورهای اسلامی و مسلمانان دنیا مرزهای خود را باز کنند تا مجاهدین به میدان جهاد حضور پیدا کنند.