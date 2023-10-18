به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز چهارشنبه در مراسم آیین تجلیل سی و هفتمین دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی لرستان، اظهار داشت: یکی از راه‌های بهره‌وری در بخش کشاورزی، یکپارچه‌سازی اراضی است.

وی ادامه داد: یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی به معنای یکپارچه‌سازی و یا هماهنگ‌کردن همه فعالیت‌های کشاورزی اعم از آماده‌سازی زمین، تهیه بذر، کود، سم، ماشین‌آلات کشاورزی و نگهداری و استفاده صحیح از آنها، مدیریت صحیح مزرعه و بازاریابی محصولات کشاورزی است.

توسعه سامانه‌ها آبیاری نوین در اراضی کشاورزی یکپارچه

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اضافه کرد: به‌نحوی‌که بتوان ضمن بالابردن توان تولید، نوع کشت و محصولات را مطابق با نیازهای جامعه هدایت کرد.

شاهرخی، تصریح کرد: عمده بهره‌وری تغییر فرهنگ است و با یکپارچه‌سازی اراضی یا تشکیل تعاونی و… می‌توان در افزایش تولید محصول کشاورزی تأثیرگذار بود.

وی ضمن تشریح اولویت سازمان و اجرای یکپارچه‌سازی؛ اظهار کرد: بیشتر اراضی استان خرده‌مالکی بوده و توسعه تکنولوژی در اراضی خرده‌مالکی بسیار دشوار است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: یکی از رویکردهای سازمان جهاد کشاورزی استان توسعه سامانه‌های آبیاری نوین در اراضی یکپارچه است.

شاهرخی، گفت: استفاده از فناوری‌های نوین و انتقال‌یافته‌ها به بخش کشاورزی لازم و ضروری است.

وی اظهار کرد: برای توسعه محصولات به سمت توسعه صنعت کشاورزی و مدیریت بازار لازم است روز مزرعه‌ها و جشنواره‌ها بیشتر برگزار شوند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: مهم‌ترین بخش کشاورزی، ترویج است و لازم است با استفاده از توان این بخش؛ علم و فناوری را به مزارع انتقال دهیم و ارتقا تولیدات و افزایش امنیت غذایی را کسب کنیم.

سیر صعودی تولید محصولات کشاورزی در لرستان

وی با اشاره به کسب رتبه نخست امور اراضی استان در بحث یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در سال گذشته با تشکیل کارگروه مرتبط یکپارچه‌سازی با اولویت محرومیت‌زدایی، آب پایدار و کمک به معیشت کشاورزان هم استانی پویش هر مرکز یک یکپارچه‌سازی را اجرا خواهیم کرد و تا حصول نتیجه این طرح ادامه خواهد داشت.

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عنوان کرد: در دولت سیزدهم رکوردهای زیادی در بخش کشاورزی به‌دست‌آمده است، در تولیدات بخش کشاورزی همچون گندم، جو، دانه‌های روغنی، تولید تخم‌مرغ، توسعه گلخانه‌ها و… سیر صعودی داشته‌ایم.

شاهرخی، افزود: واقعیت این است تجلیل از کشاورز و بهره‌بردار؛ تجلیل از یک فرد نیست؛ بلکه تجلیل از زنان و مردانی است که با کار طاقت‌فرسا در گرمای تابستان و سرمای زمستان نقش زیادی در تولید محصولات کشاورزی دارند.

وی تصریح کرد: متولیان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی تنها سیاست‌گذار و تسهیل گر هستند و بیشترین زحمت، کار، تلاش بر عهده کشاورزان است که امنیت تولید و امنیت غذایی را بر عهده دارند.