حضور میلیونی مردم در جشن نیمه شعبان نماد امید و مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاقنژاد شامگاه چهارشنبه در مراسم شکرگزاری خادمین آستان مقدس مسجد جمکران که در شبستان بقیع و همزمان با اختتامیه جشنهای بزرگ نیمه شعبان برگزار شد، با تجلیل از حضور گسترده و کمنظیر زائران و منتظران حضرت مهدی (عج)، اظهار کرد: این اجتماع میلیونی، فراتر از یک مراسم آیینی، حامل پیامی روشن برای جهان امروز است.
وی افزود: ملت ایران با حضور آگاهانه و پرشور خود در جشن میلاد منجی عالم بشریت نشان داد که علیرغم همه فشارها و فضاسازیهای رسانهای، همچنان با امید، ایمان و آمادگی در مسیر تحقق وعدههای الهی ایستاده است.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به تلاش برخی جریانها برای ترسیم آیندهای تاریک برای بشریت گفت: عدهای با قلم و تحلیلهای خود، تاریخ آینده را مأیوسکننده جلوه میدهند، در حالی که منطق دینی ما مبتنی بر وعدههای قطعی الهی است و ظهور عدالتگستر نهایی را افقی روشن و دستیافتنی میداند.
اجاقنژاد ادامه داد: منتظر واقعی کسی است که اجرای عدالت را وظیفه الهی خود بداند و در برابر ظلم و بیعدالتی بیتفاوت نباشد، چرا که انتظار، یک حالت منفعلانه نیست بلکه حرکتی آگاهانه و مسئولانه است.
وی با اشاره به شرایط کنونی جهان افزود: امروز شاهد جنایتهایی هستیم که در گستره و عمق، کمسابقه یا حتی بیسابقهاند، اما یقین داریم این مظاهر ظلم پایدار نخواهند ماند و سرانجام به زبالهدان تاریخ سپرده میشوند.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، افزایش سطح آگاهی عمومی و گسترش جریان مقاومت در برابر سلطهطلبی را از نشانههای امیدبخش عصر حاضر دانست و گفت: در این میان، ملت ایران با ایستادگی و بصیرت خود به الگویی الهامبخش برای دیگر ملتها تبدیل شده است.
اجاقنژاد با اشاره به شکوه مراسم جشن نیمه شعبان در صحن جامع مسجد جمکران بیان کرد: حضور مردمی که حتی زیر باران، با عشق و ارادت در این اجتماع عظیم شرکت کردند، خود یک پیام روشن به جهان مخابره کرد و نشان داد پیوند این ملت با باورهای دینی، پیوندی زنده و عمیق است.
وی گفت: این ازدحام میلیونی صرفاً یک عدد نیست، بلکه نشانهای از هویت، ایمان و قدرت نرم مردمی است که با وجود همه هجمهها، مسیر خود را آگاهانه انتخاب کردهاند.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به رویکرد تحقیرآمیز دشمنان نسبت به ملتها افزود: گاهی دشمن برای تضعیف یک ملت به توهین و ناسزا متوسل میشود، اما همین رفتارها نیز نشاندهنده تأثیرگذاری و وجود واقعی آن ملت است.
اجاقنژاد تأکید کرد: ملت ایران با این حضور باشکوه، پیامی صریح به نظام سلطه داد و آن این است که هویت، ایمان و اراده یک ملت، با تحقیر و فشار از میان نخواهد رفت.
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