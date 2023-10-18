دریافت 16 MB کد مطلب 5915745 https://mehrnews.com/x33hSw ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۲ کد مطلب 5915745 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۲ نسل کشی در غزه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و غرب در حال جنایات جنگی، پاکسازی قومی و نسل کشی است. کپی شد مطالب مرتبط رژیم صهیونیستی تابع هیچ قانونی نیست عربستان از شهروندان خود خواست فوراً خاک لبنان را ترک کنند تلاش جمعی کشورهای اسلامی برای پایان نسلکشی صهیونیستها ضروری است اجتماع مردم قم در محکومیت جنایات صهیونیستها برچسبها غزه جنگ غزه نوار غزه فلسطین مقاومت فلسطین فیلم نوشت
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