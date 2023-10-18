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کد مطلب 5915745
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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۲

نسل کشی در غزه

نسل کشی در غزه

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و غرب در حال جنایات جنگی، پاکسازی قومی و نسل کشی است.

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