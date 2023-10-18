به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس فوق العاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در جده با وزیر خارجه موریتانی دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار با اشاره به وضعیت وضعیت فاجعه بار انسانی در غزه، تاکید کرد در صورت تداوم جنایات رژیم صهیونیستی، احتمال گسترش دامنه جنگ در منطقه بسیار جدی است.

وی بر ضرورت تلاش جمعی کشورهای اسلامی برای پایان دادن به جنایات جنگی و نسل کشی رژیم آپارتاید صهیونیستی علیه ملت فلسطین تاکید کرد.

وزیر امور خارجه موریتانی نیز در این دیدار اوضاع جاری در غزه را اسفناک و مصیبت بار توصیف کرد و افزود، متأسفانه شاهد نقض تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی توسط رژیم اسرائیل علیه ملت فلسطین هستیم. وی شرایط جاری را بسیار نگران کننده توصیف کرد و افزود لازم است حملات علیه غزه سریعاً متوقف شده و کمک‌های انسانی به غزه ارسال شود

امیرعبداللهیان از همتای موریتانی خود جهت سفر به‌ایران دعوت کرد که مورد استقبال وی قرار گرفت و قرار شد تاریخ آن از مجاری دیپلماتیک تعیین شود.