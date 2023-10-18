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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۹

عربستان از شهروندان خود خواست فوراً خاک لبنان را ترک کنند

عربستان از شهروندان خود خواست فوراً خاک لبنان را ترک کنند

سفارت عربستان در بیروت امروز در بیانیه‌ای از شهروندان خود خواست تا فوراً خاک لبنان را ترک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، سفارت عربستان سعودی در بیروت امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ ای از شهروندان خود درخواست کرد فوراً خاک لبنان را ترک کنند.

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، این سفارتخانه در بیانیه صادره با اشاره به اینکه «تحولات وقایع جاری در منطقه جنوب لبنان را از نزدیک دنبال می‌ کند»، به دیگر شهروندان سعودی توصیه کرد به ممنوعیت سفر به لبنان پایبند باشند.

پس از آغاز تنش آفرینی های اشغالگران قدس در اراضی اشغالی فلسطین و تعرضات پراکنده صهیونیست ها به لبنان، حزب‌الله در چند نوبت مواضع صهیونیست ها را هدف قرار داد.

کد مطلب 5915734

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