به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران با برتری سه بر یک مقابل اردن به فینال تورنمنت چهارجانبه در این کشور رسید و در این مرحله با زدن چهار گل به تیم ملی قطر به قهرمانی این رقابتها دست یافت.
جلال چراغپور با بررسی عملکرد تیم ملی ایران و حریفانش نسبت به نقاط ضعف و قوت شاگردان امیر قلعه نویی نکاتی را اشاره کرد که در پی میخوانید:
اردن کلاس درس بود
کارشناس فوتبال ایران با اشاره به نقاط ضعف پرتعداد تیم ملی فوتبال ایران در جدال با اردن گفت: اردن ما را خیلی اذیت کرد. ملی پوشان اردن در زدن ضربات نهایی حواس جمع نبودند وگرنه تاوان سنگینی به خاطر اشتباهات فردی و تاکتیکی میدادیم.
مربی پیشین تیم ملی ایران تاکید کرد: نقطه قوت بازی با اردن آشنایی با مشکلات فنی بود. ما در برخی از پستها مشکلات فردی داشتیم. ساختار تیمی هم سکته داشت. اردن خیلی راحت اراده میکرد بازی ما را به هم بریزد. آنها فوتبال واضحی بازی نمیکردند اما باعث آشفتگی در تاکتیکهای تیم ملی ایران شدند.
بازی متفاوت مقابل قطر
چراغپور درباره عملکرد کم نقص شاگردان امیر قلعه نویی مقابل قطر یادآور شد: بازی با قطر کاملاً متفاوت بود. ۱۰ بازیکن شاگرد کارلوس کی روش بودند و با او به فوتبال ملی معرفی شدند. معمار تیم ملی ایران حالا داشت بازیکنان خودش را محک میزد. کی روش اول از همه و بهتر از قلعه نویی میدانست مشکل تیم ما چیست اما خوشبختانه در بازی با قطر کمترین ایراد را داشتیم تا حادثه خاصی به وجود نیاید و بازی با بردی پرگل تمام شود.
دوندگی تیم ملی ایران ستودنی است
او با اشاره به نقطه قوت ایران در بازی فینال تصریح کرد: اتفاق خوب تیم ملی ایران در این دیدار دوندگی بالای بازیکنان برای جلوگیری از معماری حریف بود. تیم ملی ایران تنها یک صحنه خطرساز داشت که روی اشتباه فردی بیرانوند بود. نکته دوم قابل توجه تسلط روی توپ در محیط بود. ما در نیمه دوم توانستیم بین ۲۰ تا ۲۵ پاس بدهیم. یکی از صحنهها هم ۲۳ پاس سالم داشتیم که منجر به ایجاد موقعیت گل برای محمد محبی شد. این رفتارهای تاکتیکی ستودنی است.
قدوس را به خوبی یافتیم
او با اشاره به نقش کلیدی هافبک میانی برای گردش توپ گفت: بالاخره توانستیم شیوه بازی تخریبی به همراه بازیسازی را با سامان قدوس ایجاد کنیم. او جانشین خیلی خوبی برای امید ابراهیمی است. فوقالعاده در آن منطقه میانی بازی میکند کشف تازهای برای بازیکن میانی بود. سعید عزت الهی خیلی خوب بازی حریف را تخریب میکند اما در بازی پرفشار اخطارهای نابجا میگیرد که میتواند برای ما بحران آفرین شود.
کی روش حیلهگری کرد
چراغپور درباره ضعفهای تیم ملی قطر نیز صحبت کرد و آن را فریب کی روش دانست. این کارشناس فوتبالی درباره راهکارهای تاکتیکی و ذهنی کی روش اظهار داشت: من فکر میکنم تیم ملی قطر کاملاً متفاوت با این وضعیت در جام ملتهای آسیا خواهد بود. کی روش حیلهگری فنی کرد. او همه چیز را مخفی کرد. من اصلاً نمیخواهم منکر زحمات تیم ملی ایران شوم؛ اتفاقاً خیلی خوشحالم چهار گل زدیم اما آنچه ذهن من را درگیر کرده است عملکرد قطر در این بازیها بود. به نظرم تیم ملی قطر میزبانی فنی متفاوتی خواهد داشت. قطر اگر در خط حمله کار کند میتواند عملکرد ایده آلی در جام ملتهای آسیا داشته باشد.
نیاز به تفکر جدید در دفاع داریم
او درباره مشکلات دفاعی به تاریخ بازیهای تیم ملی ایران از گذشته تا به امروز اشاره کرد و گفت: همیشه این مشکل را داشتیم. حتی در یک دهه اخیر با سرمربی مؤلف دفاعی در دنیا هم این مشکل را داشتیم. کی روش در هشت سال توانست هشت بازیکن را با یکدیگر به اندکی تعادل برساند اما باز هم بین دو مدافع میانی با نفوذ بازیکن حریف روبرو میشویم. شاید مهمترین صحنهای که ضعف ما را نشان داد همان صحنه برخورد بیرانوند با مجید حسینی در جام جهانی ۲۰۲۲ مقابل انگلیس بود.
چراغپور خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین نکاتی که ما باید در ساختار دفاعی به آن توجه کنیم این است که حفره دفاعی را با دو هافبک دفاعی میخواستیم پر کنیم تا فاصله بین دو مدافع میانی گرفته شود اما باز هم مشکل داریم. سامان قدوس در بازی با قطر وارد فاز دفاعی نمیشد و باعث شد عزت الهی به دفاعهای مرکزی کمک کند تا کمترین مشکل را داشته باشیم.
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