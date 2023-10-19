اتمام حجت سرمربی استقلال خوزستان با بازیکنانش

به گزارش خبرنگار مهر، سید سیروس پورموسوی سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فولاد خوزستان اظهار داشت: ابتدا حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه را محکوم می‌کنم و امیدوارم روزی فرا برسد که در تمام جهان صلح و آرامش حکم روا باشد.

او ادامه داد: پس از بازی با پیکان تصمیم به جدایی گرفتم اما پس از جلسه با مدیران و حمایت‌هایی که آنها داشتند تصمیم گرفتم به کار خود ادامه دهم. من سال‌ها در باشگاه فولاد در تیم‌های پایه و بزرگسال فعالیت داشته‌ام و همیشه مهر و محبت هواداران این تیم نسبت به من فوق العاده بوده است و باید از همه آنان تشکر کنم.

سرمربی استقلال خوزستان در خصوص دیدار با فولاد گفت: فردا یکی از مهم‌ترین بازی‌های خود را در پیش داریم و سه امتیاز برای هر دو تیم واجب است. مهم‌تر از کسب سه امتیاز احترامی خواهد بود که بین اعضای دو تیم و هواداران برقرار است.

او در پایان خاطر نشان کرد: ما روز گذشته جلسه فنی را برگزار و تاکید کردم بازی مقابل صنعت نفت آبادان آخرین فرصت برای برخی از بازیکنان است و اگر نتوانند خود را با تفکرات کادرفنی وقف دهند، قطعاً از تیم جدا می‌شوند. این مسئله را با مدیریت باشگاه در میان گذاشتم و امیدوارم بازیکنان به این باور برسند که پیراهن بزرگ تیم استقلال خوزستان بسیار ارزشمند است و باید برای آن بجنگند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و فولاد فردا از ساعت ۱۹ و در ورزشگاه شهدای فولاد به مصاف هم می‌روند.