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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۸

عصر امروز پنجشنبه؛

رمان وحید یامین پور در نمایشگاه کتاب لبنان رونمایی می شود

رمان وحید یامین پور در نمایشگاه کتاب لبنان رونمایی می شود

ترجمه عربی رمان نخل و نارنج نوشته وحید یامین پور عصر امروز پنجشنبه 27 مهر در نمایشگاه کتاب لبنان رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز روز هفتم هشتمین نمایشگاه کتاب لبنان پس از یک روز تعطیلی که به احترام شهدای بیمارستان المعمدانی در غزه در نظر گرفته شد، این نمایشگاه امروز پنجشنبه 27 مهر کار خود را از سر گرفت.

امروز دو برنامه رونمایی و معرفی در غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران در این نمایشگاه برگزار می شود. یکی از این برنامه ها، مربوط به کتاب عاصمه السماء؛ فلسطین در کلام سیدحسن نصرالله با حضور شیخ شفیق جرادی رئیس یکی از موسسات علمی لبنان است که از ساعت 17 به وقت محلی برگزار می شود.

برنامه بعدی نیز رونمایی از ترجمه عربی رمان نخل و نارنج نوشته وحید یامین پور است که با حضور نویسنده اثر و شیخ طارق ادریس به عنوان منتقد همراه است.

این برنامه هم ساعت 18:45 به وقت محلی در غرفه ایران در نمایشگاه کتاب لبنان برگزار می شود.

کد مطلب 5916212

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