به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی و معرفی کتاب «عاصمه السماء» (فلسطین از دیدگاه سیدحسن نصرالله)، عصر پنجشنبه ۲۷ مهر با حضور شیخ شفیق جرادی رئیس انتشارات دارالمعارف الحکمیه در بیروت و جمعی از علاقه‌مندان جبهه مقاومت از کشورهای ایران، لبنان و فلسطین در غرفه جمهوری اسلامی ایران در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب لبنان برگزار شد.

شیخ جرادی در این‌مراسم گفت: کتاب «عاصمه السماء» دربرگیرنده مجموع سخنرانی‌های سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان درباره فلسطین است. سید حسن نصرالله پس از آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) رهبر انقلاب اسلامی ایران، رهبر ما است. سیدحسن یک رهبر الهی است و در مسیر خدا پیش می‌رود.

وی پیش از رونمایی از کتاب «عاصمه السماء» گفت: الگوی ما حضرت زینب(س) است که عصر عاشورا بدن قطعه قطعه برادرش را در پیشگاه خدا روی دست گرفت و گفت خدایا این قربانی را از ما بپذیر! قبول چنین الگوی مقاومتی را امروز در رفتار مردم غزه در مواجهه با وحشی‌گری اسرائیل می‌بینیم.