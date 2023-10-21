سیدعلی شوشتری؛ عالم بزرگی که هنوز شناخته نشده است!

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از ترجمه عربی رمان «نخل و نارنج» نوشته وحید یامین‌پور پنجشنبه ۲۷ مهر با حضور نویسنده اثر و شیخ طارق ادریس پژوهشگر و منتقد، در غرفه جمهوری اسلامی ایران در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب لبنان برگزار شد.

شیخ طارق ادریس در ابتدای این‌مراسم، درباره شخصیت شیخ مرتضی انصاری به بیان نکاتی پرداخت و ضمن معرفی او گفت: در بررسی کتاب «نخل و نارنج» جایگاه شیخ انصاری و حرکتی که به سمت عرفان داشت، نزد مولف مهم است. شیخ مرتضی انصاری بین شریعت و طریقت حرکت کرد و مسائل عرفانی‌اش هم مورد توجه نویسنده این کتاب قرار گرفته است.

در ادامه، یامین‌پور درباره چگونگی نگارش این‌کتاب گفت: چند سال پیش که اربعین به زیارت امام حسین(ع) رفتم؛ در مسیر برگشت نیز برای زیارت امیرالمومنین(ع) و شیخ مرتضی انصاری در باب القبله حرم به نجف مشرف شدم. برای مزار شیخ مرتضی انصاری دستی تکان دادم و گفتم من همشهری شما هستم. برای من دعا کنید! وقتی به ایران برگشتم آرام و قرار نداشتم تا چیزی درباره شیخ انصاری بنویسم.

وی افزود: این‌گونه بود که شروع به نوشتن کردم. یکی از اتفاقات مهم زندگی شیخ انصاری، دیدار او با سید علی شوشتری در نجف است. من در این‌باره سندی به دست نیاوردم اما به حکم دلم آن را نوشتم و جالب است که پس از چاپ کتاب، سندی به دست آوردم که نشان می‌داد این‌دیدار دقیقا به همان‌شکلی که در کتاب نوشته‌ام، انجام شده است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه سخنانش گفت: شیخ مرتضی انصاری مشهورترین چهره علمی جهان تشیع در 300 سال اخیر است. اما این کتاب، کتاب سید علی شوشتری نیز هست که با وجود دستاوردها و شاگردانش، زیاد شناخته نشده است. او سرآغاز و ابتدای فهم عرفانی و معنوی دین در تاریخ شیعه است. آیت‌الله محمدتقی بهجت، علامه طباطبایی و آیت‌الله کشمیری و سیدعلی قاضی طباطبایی به واسطه ملاحسینقلی همدانی که استادشان بوده، همه شاگردان سیدعلی شوشتری هستند. من بخشی از کتاب را با اتکا به خیال و استفاده از یک‌شخصیت خیالی نوشتم. ۳۰ شخصیت تاریخی در این‌رمان حضور دارند که در واقعیت حضور داشته‌اند و تنها یک‌نفر در داستان هست که خیالی است و او شخصیت ابراهیم است. برای روایت بخشی از تاریخ ناچار بودم این‌شخصیت را خلق کرده و تاریخ را به‌واسطه او روایت کنم.

یامین‌پور گفت: سیدعلی شوشتری در سیصد سال اخیر دو خط شیعه؛ خط فقاهت و شریعت و خط معنوی و عرفانی را رشد داد. نقطه اتصال این دو خط، در زندگی شیخ مرتضی انصاری و سیدعلی شوشتری است. خیلی احتیاط می‌کردم در کتاب بنویسم شیخ مرتضی انصاری و سیدعلی شوشتری یک روح در دو بدن بودند اما وقتی کتاب فرزند شیخ مرتضی انصاری را دیدم که در آن نوشته شده بود این دو یک روح در دو بدن هستند، فهمیدم فقط من به این‌نتیجه نرسیده‌ام.

وی در ادامه گفت: شیخ مرتضی انصاری، پنهانی در درس اخلاق سیدعلی شوشتری و سیدعلی شوشتری آشکارا در درس فقه شیخ مرتضی انصاری شرکت می‌کرد، گفت: انتخاب شیخ مرتضی انصاری و سیدعلی شوشتری یک انتخاب از بین صد انتخاب و انتخاب یک عالم از بین صد عالم نیست بلکه مهمترین انتخاب ما در تاریخ شیعه برای روایت فقه و عرفان شیعه است. سید محمدحسن شیرازی، آخوند خراسانی، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، سیدجمال‌الدین اسدآبادی، سید رشتی و حتی امام خمینی(ره) شاگردان شیخ مرتضی انصاری بودند. مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درباره شیخ مرتضی انصاری فرمودند مطرح‌ کردن‌ تمامی‌ ابعاد شخصیت‌ شیخ‌ مرتضی‌ انصاری‌ برای‌ دنیای‌ اسلام‌ ضروری‌ است. ایشان همچنین گفته‌اند: «به نظرم نمی‌رسد که بعد از شیخ انصاری، هیچکدام از شاگردان ایشان و شاگردان شاگردان ایشان تا امروز به رتبه شیخ انصاری رسیده باشند.»