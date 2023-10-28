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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۲

ناشر لبنانی با مهر مطرح کرد؛

میزان فروش در نمایشگاه کتاب لبنان کمتر از انتظار بود

میزان فروش در نمایشگاه کتاب لبنان کمتر از انتظار بود

مدیر دو انتشارات امجاد لبنان و مرکز الاسلامیه لدراسات می گوید حضور ایران در هشتمین نمایشگاه کتاب لبنان، برد محسوب می شود.

سیدعبدالله مرتضی عاملی مدیر دو انتشارات امجاد لبنان و مرکز الاسلامیه لدراسات در گفت وگو با خبرنگار مهر، در جمع بندی هشتمین نمایشگاه کتاب لبنان که از ۲۰ تا ۳۰ مهر برگزار شد، گفت: برگزاری این نمایشگاه به مدت ۷ سال متوقف بود و امسال پس از این بازه زمانی دوباره برگزار شد. من هم با ۶۰۰ عنوان و در مجموع هزار نسخه کتاب در آن شرکت کردم و کتاب‌هایم در بخشی از غرفه ایران در این رویداد عرضه شدند.

وی درباره تجربه حضور در نمایشگاه‌های کتاب گفت: ۳۵ سال است به عنوان ناشر فعالیت می‌کنم و کتاب‌هایم هم در حوزه سیره و تاریخ، ادیان، علوم اسلامی و تفسیر و آثار مربوط به نوجوانان جا دارند. تا امروز در ۱۲۷۴ نمایشگاه، مراسم و برنامه مرتبط با کتاب شرکت کرده‌ام. ۲۷ مرتبه از این تجربه‌ها مربوط به حضور در بخش بین المللی و زبان عربی نمایشگاه کتاب تهران است. همچنین در ده‌ها نمایشگاه استانی کتاب و نمایشگاه‌های قرآن در ماه مبارک رمضان در ایران حضور داشته‌ام.

این مدیر نشر در ادامه گفت: میزان فروش در نمایشگاه امسال لبنان خوب بود، اما آن میزانی که توقعش را داشتیم نبود. همزمانی با طوفان الاقصی و فعالیت نمایشگاه پس از ۷ سال تعطیلی دلیل این وضعیت هستند.

مرتضی عاملی درباره حضور ایران در نمایشگاه لبنان گفت: ایران حضور فعال و گستره‌ای در این نمایشگاه داشت. غرفه ایران انصافاً از نظر غرفه آرایی و ظاهر یکی از بهترین غرفه‌های نمایشگاه بود و برنامه‌های متنوعی داشت. چون غرفه‌های دیگر صرفاً به برگزاری جشن امضا با نویسندگان بسنده کردند. دو مراسم هم در سالن جلسات نمایشگاه برگزار شد. اما جلسات و برنامه‌های غرفه ایران متنوع بودند. از دو نشست عصر شعر گرفته تا رونمایی‌های کتاب و شعرخوانی کودکان.

وی در پایان گفت: در مجموع حضور ایران در هشتمین نمایشگاه کتاب لبنان آن هم در اولین سال فعالیت دوباره اش برد محسوب می‌شود.

کد مطلب 5923456

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