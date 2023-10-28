میزان فروش در نمایشگاه کتاب لبنان کمتر از انتظار بود

سیدعبدالله مرتضی عاملی مدیر دو انتشارات امجاد لبنان و مرکز الاسلامیه لدراسات در گفت وگو با خبرنگار مهر، در جمع بندی هشتمین نمایشگاه کتاب لبنان که از ۲۰ تا ۳۰ مهر برگزار شد، گفت: برگزاری این نمایشگاه به مدت ۷ سال متوقف بود و امسال پس از این بازه زمانی دوباره برگزار شد. من هم با ۶۰۰ عنوان و در مجموع هزار نسخه کتاب در آن شرکت کردم و کتاب‌هایم در بخشی از غرفه ایران در این رویداد عرضه شدند.

وی درباره تجربه حضور در نمایشگاه‌های کتاب گفت: ۳۵ سال است به عنوان ناشر فعالیت می‌کنم و کتاب‌هایم هم در حوزه سیره و تاریخ، ادیان، علوم اسلامی و تفسیر و آثار مربوط به نوجوانان جا دارند. تا امروز در ۱۲۷۴ نمایشگاه، مراسم و برنامه مرتبط با کتاب شرکت کرده‌ام. ۲۷ مرتبه از این تجربه‌ها مربوط به حضور در بخش بین المللی و زبان عربی نمایشگاه کتاب تهران است. همچنین در ده‌ها نمایشگاه استانی کتاب و نمایشگاه‌های قرآن در ماه مبارک رمضان در ایران حضور داشته‌ام.

این مدیر نشر در ادامه گفت: میزان فروش در نمایشگاه امسال لبنان خوب بود، اما آن میزانی که توقعش را داشتیم نبود. همزمانی با طوفان الاقصی و فعالیت نمایشگاه پس از ۷ سال تعطیلی دلیل این وضعیت هستند.

مرتضی عاملی درباره حضور ایران در نمایشگاه لبنان گفت: ایران حضور فعال و گستره‌ای در این نمایشگاه داشت. غرفه ایران انصافاً از نظر غرفه آرایی و ظاهر یکی از بهترین غرفه‌های نمایشگاه بود و برنامه‌های متنوعی داشت. چون غرفه‌های دیگر صرفاً به برگزاری جشن امضا با نویسندگان بسنده کردند. دو مراسم هم در سالن جلسات نمایشگاه برگزار شد. اما جلسات و برنامه‌های غرفه ایران متنوع بودند. از دو نشست عصر شعر گرفته تا رونمایی‌های کتاب و شعرخوانی کودکان.

وی در پایان گفت: در مجموع حضور ایران در هشتمین نمایشگاه کتاب لبنان آن هم در اولین سال فعالیت دوباره اش برد محسوب می‌شود.