به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ۲۷ مهر نمایشگاه کتاب لبنان پس از یک روز تعطیلی به احترام عزای عمومی شهدای بیمارستان المعمدانی غزه کار خود را از سر گرفت.
در این تعداد زیادی از غرفههای حاضر در سالن نمایشگاه، پرچم فلسطین را سردر ورودی خود نصب کردند.
غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران هم با نصب روبانهای سیاه، پرچم فلسطین و روشن کردن شمع، عزاداری مصیبتهای این روزهای مردم فلسطین را گرامی داشت.
هفتمین روز نمایشگاه مانند روزهای پیشین از ساعت ۱۰ با گشایش درهای محل برگزاری آغاز شد اما ساعت ۱۰:۴۵ بارش شدید باران موجب نفوذ آب از سقف سالن و ورود مقدار زیادی آب به یکی از غرفههای نمایشگاه شد.
دست اندرکاران نمایشگاه پس از مهار آب ورودی از سقف، به ناچار فعالیت غرفه مورد اشاره را متوقف کردند.
بارش باران مشکلی برای غرفه خانه کتاب و دیگر غرفههای نمایشگاه ایجاد نکرده و این غرفهها مشغول خدمت رسانی به مخاطبان هستند.
امروز همچنین تعدادی از مدارس بیروت دانش آموزان خود را برای بازدید از نمایشگاه کتاب لبنان به محل برگزاری این رویداد آوردهاند.
رونمایی از ترجمه عربی رمان «نخل و نارنج» و «عاصمه السماء» (فلسطین در کلام سید حسن نصرالله) دو برنامهای هستند که امروز در غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران در این نمایشگاه برگزار میشوند.
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