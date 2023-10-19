به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مرتضی شعبانزاده اظهار کرد: این اجتماع با عنوان «کودکان غزه در آغوش مادران جهان» ساعت ٩ صبح روز جمعه ٢٨ مهرماه با حضور مادران و کودکان استان قم و ١٢٠ کشور دنیا در شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت معصومه (س) برگزار میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم افزود: در این اجتماع حجتالاسلام والمسلمین حسین جوشقانیان رئیس موسسه روایت سیره شهدا سخنرانی و علی حبیبزاده مداحی خواهد کرد.
وی حمایت از فلسطینیها و محکومیت جنایتهای رژیم صهیونیستی را مهمترین هدف برگزاری این اجتماع ذکر کرد و گفت: رژیم صهیونیستی که ١۵ مهرماه از نظر اطلاعاتی و نظامی با شکست سنگین و غیرقابل ترمیم مواجه شده، برای جلوگیری از پیشروی نیروهای مقاومت و جبران این شکست مفتضحانه، مناطق مسکونی غزه را به شدت بمباران میکند.
حجتالاسلام شعبانزاده اظهار کرد: بمباران بیمارستان غزه نمونه بارز از خوی وحشیگری و نسل کشی رژیم صهیونیستی است که قلب ملتهای جهان را جریحهدار کرده و مادران جهان در این اجتماع ضمن محکومکردن این جنایتها و ابراز همدردی با مادران و کودکان غزه، برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی مطالبه خواهند کرد.
