حمله راکتی مقاومت اسلامی عراق به پایگاه آمریکایی «عین الاسد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای از حمله راکتی به پایگاه عین الاسد آمریکا در غرب عراق خبر داد.

در بیانیه مقاومت اسلامی عراق آمده است: مجاهدان مقاومت اسلامی عصر روز پنج شنبه پایگاه «عین الاسدِ» اشغالگران آمریکایی در غرب عراق را هدف حملات موشکی قرار دادند. این موشک‌ها با دقت و به صورت مستقیم به اهداف خود اصابت کرد.

خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع امنیتی از حملات موشکی و پهپادی به پایگاه عین الاسد و شنیده شدن صدای چند انفجار از داخل آن خبر داد.

این خبر در حالی است که گروه مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای مسؤولیت حمله به پایگاه نظامیان آمریکا در میدان گازی کونیکو را به عهده گرفت.

گروه مقاومت اسلامی عراق در این بیانیه اعلام کرد: مجاهدان مقاومت اسلامی عراق صبح امروز پنج شنبه پایگاه اشغالگران آمریکایی را در میدان گازی کونیکو در شمال شرق دیرالزور هدف حملات موشکی قرار دادند و اهداف با دقت مورد اصابت قرار گرفت.

منابع محلی اعلام کردند که در پی این حمله، نظامیان آمریکایی مستقر در این پایگاه به حالت آماده باش درآمده و جنگنده‌ها و بالگردهای آمریکایی نیز برفراز منطقه پرواز کردند.

مقاومت اسلامی عراق همچنین مسؤولیت حمله به پایگاه آمریکایی «التنف» واقع در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن با استفاده از ۳ پهپاد را نیز به عهده گرفت. پهپادهای مذکور موفق شدند بر فراز پایگاه آمریکایی التنف پرواز کرده و آن را هدف حملات خود قرار دهند.