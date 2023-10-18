حمله پهپادی به ۲ پایگاه آمریکایی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، منابع عراقی اعلام کردند که پایگاه الحریر که نیروهای آمریکایی در آن هستند، هدف قرار گرفته است.

یک منبع امنیتی امروز چهارشنبه اعلام کرد که پایگاه الحریر که نیروهای آمریکایی در آن مستقر هستند ظهر امروز هدف حمله قرار گرفته است.

این منبع بیان کرد: از خسارات وارده هنوز خبری مخابره نشده است.

همزمان گروهی با نام «الوارثین-اتاق عملیات پشتیبانی طوفان الاقصی»، مسئولیت این عملیات را برعهده گرفت.

این گروه در بیانیه ای اینترنتی اعلام کرد: در چارچوب عملیات پشتیبانی طوفان الاقصی، ما هدف قرار گرفتن پایگاه آمریکایی در شمال عراق-پایگاه الحریر- را با پهپاد در ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه اعلام می کنیم.

حمله پهپادی به عین الاسد در غرب عراق

مقاومت اسلامی عراق در بیانیه ای اعلام کرد که پایگاه عین الاسد در الانبار درغرب عراق که نیروهای آمریکایی در آن قرار دارند، را با پهپاد هدف قرار داده است.