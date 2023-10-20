حمله راکتی به پایگاه نظامی آمریکا در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که پایگاه نظامی آمریکایی را که در ۴۵ کیلومتری فرودگاه بین المللی اربیل قرار داشت، با دو پهپاد که به اهدافشان اصابت کردند، هدف قرار دادیم.

گروه‌های مقاومت عراق تایید کرده‌اند که پایگاه اشغالگران آمریکایی با نام «حریر» در شمال عرق را هدف قرار داده‌اند.

جزییات بیشتری درباره تلفات و یا آسیب‌های احتمالی این پایگاه نظامی اعلام نشده است.

صبح امروز نیز یک منبع امنیتی عراقی از حمله راکتی به پایگاه نظامی میزبان نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد خبر داده بود.

این منبع به رویترز گفت که دست کم یک راکت کاتیوشا به اطراف پایگاه ویکتوریا در نزدیکی فرودگاه بغداد اصابت کرد.

منبع مذکور بیان کرد که هنوز این مساله که آیا این حمله خسارتی در پی داشته، مشخص نیست.

این در حالی است که روز گذشته هم، مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای از حمله راکتی به پایگاه عین الاسد آمریکا در غرب عراق خبر داد.

همچنین روز گذشته پایگاه نظامیان آمریکا در میدان گازی کونیکو در شمال شرق دیرالزور هدف حملات موشکی قرار گرفت.

منابع محلی اعلام کردند که در پی این حمله، نظامیان آمریکایی مستقر در این پایگاه به حالت آماده باش درآمده و جنگنده‌ها و بالگردهای آمریکایی نیز برفراز منطقه پرواز کردند.

همچنین روز گذشته پایگاه آمریکایی «التنف» واقع در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن با استفاده از ۳ پهپاد هدف قرار گرفت. پهپادهای مذکور موفق شدند بر فراز پایگاه آمریکایی التنف پرواز کرده و آن را هدف حملات خود قرار دهند.

این خبر در حالی منتشر شده است که روز گذشته گروه مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای مسئولیت حمله به پایگاه نظامیان آمریکا در میدان گازی کونیکو را به عهده گرفت.

گروه مقاومت اسلامی عراق در این بیانیه اعلام کرد: مجاهدان مقاومت اسلامی عراق صبح امروز پنج شنبه پایگاه اشغالگران آمریکایی را در میدان گازی کونیکو در شمال شرق دیرالزور هدف حملات موشکی قرار دادند و اهداف با دقت مورد اصابت قرار گرفت.

منابع محلی اعلام کردند که در پی این حمله، نظامیان آمریکایی مستقر در این پایگاه به حالت آماده باش درآمده و جنگنده‌ها و بالگردهای آمریکایی نیز برفراز منطقه پرواز کردند.

مقاومت اسلامی عراق همچنین مسؤولیت حمله به پایگاه آمریکایی «التنف» واقع در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن با استفاده از ۳ پهپاد را نیز به عهده گرفت. پهپادهای مذکور موفق شدند بر فراز پایگاه آمریکایی التنف پرواز کرده و آن را هدف حملات خود قرار دهند.