دریافت 17 MB کد مطلب 5917122 https://mehrnews.com/x33jsC ۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱:۵۵ کد مطلب 5917122 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱:۵۵ تصاویری از رهگیری عظیم گنبد آهنین بر فراز جنوب سرزمینهای اشغالی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تصاویری از عملکرد و رهگیری موشکهای مقاومت توسط گنبد آهنین را منتشر کرد. کپی شد مطالب مرتبط دفتر نتانیاهو آزادی ۲ اسیر توسط حماس را تایید کرد توضیحات قطر درباره آزادی دو اسیر آمریکایی توسط حماس بمباران مراکز درمانی نقض قوانین بین المللی است/ آمادگی اعزام نیروهای اورژانس به غزه طومار حمایت دیریها از مردم غزه پیامی از شلمچه به قلب غزه/ ما آماده نبرد هستیم برچسبها عملیات رهگیری گنبد آهنین رژیم صهیونیستی حمله موشکی مقاومت فلسطین
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