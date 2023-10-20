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کد مطلب 5917122
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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱:۵۵

تصاویری از رهگیری عظیم گنبد آهنین بر فراز جنوب سرزمین‌های اشغالی

تصاویری از رهگیری عظیم گنبد آهنین بر فراز جنوب سرزمین‌های اشغالی

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تصاویری از عملکرد و رهگیری موشکهای مقاومت توسط گنبد آهنین را منتشر کرد.

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    نظرات

    • ایرانی IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      138 59
      پاسخ
      فوق‌العاده است ، فوق‌العاده
      • پرهام IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
        114 105
        مهم اینه که نا امنی دوطرفس و برای رژیم صهیونسیتی نیز تا امنی در شهر ها هست و براشون هزینه میلیون دلاری داره موشک ها ی گنبد حلبی!!!! و هزینه اقتصادی و کلی تبعات دیگه مثل قدیم نیست بشینن از دور بمباران مردم غزه رو تماشا کنن کف بزنن بجاش میرن تو پناهگاه
      • ناشناس IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
        359 78
        مرگ بر اسراییل کودک کش
      • IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
        9 24
        پرهام عزیز اسرائیل برای اونا پول نمیده حماس هم پول نمیده گنبد حلبی و راکت قلمی
    • عمار . RO ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      168 130
      پاسخ
      بسیاری از موشکهای مقاومت اسلامی فلسطین رو داره در آسمان می زنتشان اول باید گنبد آهنین توسط موشکهای کنترل شده از راه دور ضد موشکی هدف قرار گیرند و در حجم بالا و گسترده از داخل فلسطین و از یمن و از حزب الله لبنان و از سوریه و از ایران اسلامی تمامی مناطق صهیونیستها رو هدف قرار دهید تا گورشون رو گم کنن
      • جهانگیر. RO ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
        0 2
        آخی اونا چیزی بلدنیستن فردا صبح یک توک پا برو راهنماییشون کن خدا خیرت بده. ولی مواظب خودت باش زمین نخوری آفرین بچه خوب.
    • ناشناس IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      198 113
      پاسخ
      تمام مردم کشورها باید سفارت های اسرائیل را مورد حمله قرار دهند تا این وحشی های تاریخ نتوانند هر جور که دلشان خواست با مردم دنیا رفتار کنند
    • مریم IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      135 97
      پاسخ
      به زودی برای این ماس ماسک هم فکری میشود
      • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
        88 107
        شتر در خواب بیند پنبه دانه
      • AE ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
        47 15
        بعضی ها حق رو به اسراییل میدن چون قوی تره. اگر به اسراییل به خاطر قوی بودنش حق میدین در کودک کشی اون هم شریک هستند. نمیشه هم وجدان داشت هم طرف اسراییل بود.
    • سعید IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      158 101
      پاسخ
      کاش میشد خود گنبد آهنین یه جوری میزدن میترکوندن
    • محمدرضا عباسی۴۶۶ IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      163 119
      پاسخ
      گنبد آهنین با خون کودکان فلسطین ذوب وتبدیل به لوحی خواهد شد که فرشتگان آسمانی بر آن خواهند انگاشت علی لعنت الله علی القوم الظالمین انشالله
      • Ata IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
        85 99
        شعر تلاوت نکن مومن
    • IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      158 61
      پاسخ
      سست تر از خانه عنکبوت
    • محمد IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      120 53
      پاسخ
      اللهم النصرالسلام والمسلمین.پایدارباش ایران وایرانی
    • بنده خدا TR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      42 89
      پاسخ
      آب سوریه را قطع کنید
      • جنگ جنگ تا پیروزی IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
        8 1
        لعنت به ذات حیوانیه هر چه خائن و وطن فروشه
      • IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        5 1
        مگه شما آب هم برای سوریه و عراق و ایران گذاشتید با سدهای که ساختید ترکیه و عثمانی از اولشم دشمن مردم منطقه و دوست غربی ها بوده
    • حمید رضا ایمانخواه IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      105 64
      پاسخ
      خود گنبد آهنین رو باید زد به هر طریقی که شده
    • هاشم IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      29 26
      پاسخ
      بسیاری از موشک های سامانه در نزدیکی هدف منفجر میشن تا ترکش هاشم راکت رو منهدم بکنه
    • محمود IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      84 23
      پاسخ
      بچه ها این طفلکان معصوم چه گناهی کردند.خداکی میخوای بداداین برسی.الان ۷۵ساله.صبرت کی تمام میشه.حداقل بخاطر این بچه های بیگناه غزه.یکاری بکن.به جل جلاله ات قسمت میدهم.مادیگه تحمل این وحشی گری رو نداریم.تورو به اسمت
    • ناشناس IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      109 53
      پاسخ
      اسراییل و امریکا رسوای روزگار
    • محمدرضا IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      69 19
      پاسخ
      هر سیستم پنجاه میلیون دلار هر موشک هم پنجاه هزار دلاره
      • AE ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
        9 28
        دفاع لیزری فعال میکنه اونموقع هزینه نداره
    • آریا IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      54 37
      پاسخ
      به امید خدا فقط موشک حاج قاسم حریف این گنبد آهنین میشود و بس اون موقع هست که باید دنبال اسم اسراییل در نقشه جغرافیا با ذربین بگردی و اثری از آن نباشد به امید آن روز
    • محمد IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      91 35
      پاسخ
      ظلم دوام ندارد اینشالله آمریکا واسرائیل واروپا نامرد به سزاء اعمالشان خواهند رسید حق ماندنی است
    • بچه شهر IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      76 27
      پاسخ
      واقعا که عجب چیزی ساخته ،نمیشه آدم ناحق بگه
    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      69 54
      پاسخ
      جانم ایران اگه اراده کند با یه موشک بالستیک گنبد حلبی را داغون میکنه
    • غلامرضا IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      41 10
      پاسخ
      برای اسرائیل پول مهم نیست وقتی کم بیارن امریکا پولش میده ضربه را مردم بیگناه می خورند
    • مشاور IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      76 42
      پاسخ
      امان از روزی که موشک های ایرانی رادارگریز بخاد بر سرشان ببارد آن وقت هم حرفی برای گفتن دارند!؟ چهارتا موشک معمولی و خمپاره زدن و تازه اونم کما کاست از این سامانه عبور می‌کنند و آنها موشک های ما را در عین الاسد دیدند که پیشرفته ترین پایگاه آمریکایی که ازپیشرفته تر از اسراییل بود رو منهدم کردیم
    • رضا بی غم IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      52 6
      پاسخ
      انشاالله هرچه زودتر ریشه ی ظلم و ظالم در دنیا سوزانده شود با هرلباس و آیینی که دارند،ظلم ماندنی نیست...
    • شاهرخ IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      40 24
      پاسخ
      سرعت پخش فیلمو بالا بردن مگرنه واسه موشکای سریعتر وبزرگتر این گنبد دوزار نمیارزه
    • قلی IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      40 54
      پاسخ
      دمش گرم ، چه سامانه ای درست کرده ، دستخوش
      • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
        0 0
        ان شاءالله همین فردا به درک واصل شی مردکه صهیونیست ملعون
    • بهروز IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      27 9
      پاسخ
      پس قبول کنیم ان روز با نقشه و برنامه این سامانه خاموش شده تا ۱۱سپتامبر پر منفعت برای اسرائیل اتفاق افتاده
    • Navid IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      50 21
      پاسخ
      آخه چطور دلشون آمد اون همه بچه بی گناه رو بکش و قتل عام کنند بخدا چند روزه اشکم بند نمیاد لعنت به اسرائیل .به کدامین گناه ایشالا امام زمان از روی کره زمین محو تان کند
    • ایران IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      39 31
      پاسخ
      شما که میگفتید گنبد آهنین توهمه و دروغه
    • میثم ماله میر چگینی IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      48 25
      پاسخ
      کار گنبد آهنی رو باید یک سره کرد باید نابود شود .کار فلسطین لبنان .....وامثال اینها نیست .فقط کار موشک هایپرسونیک فرا صوت ایرانه فقط ایران می‌تونه این گنبد آهنین رو باخاک یکسان کنه مرگ بر ظالم
    • V.v IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      18 31
      پاسخ
      موشک های مقاومت در مقابل این سامانه گنبد آهنین.دقیقا مثل فشفشه‌های چهارشنبه سوری میمونن.نیروهای مقاومت هم خوشحالن که دارن موشک شلیک میکنن.با این حال فقط خداست که میتونه به داد مردم غزه برسه.... همین..مرگ بر اسرائیل جنایتکار....
    • حسین IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      27 35
      پاسخ
      هنوز از گنبد لیزری رونمایی نکردند ،عملا پیشرفته ترین موشک‌ها رو ره گیری میکنه ووسرنگون
    • حسین IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      32 35
      پاسخ
      هنوز از گنبد لیزری رونمایی نکردند ،عملا پیشرفته ترین موشک‌ها رو ره گیری میکنه ووسرنگون
    • رضا IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      90 27
      پاسخ
      بعضی کامنت ها تهوع اوره ایرانی عاشق اسرائیل ننگی بالاتر از این نیست لعنت خدا بر دشمنان اسلام و ایران
      • AE ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
        25 3
        اسراییلی ها طبق تعالیمشون غیر یهود رو انسان نمیدونن عید پوریم رو به خاطر کشتار ایرانی ها در زمان هخامنشی جشن می گیرن. حالا یه ایرانی عاشق اسراییل باشه اونم بعد دیدن این همه جنایت باید گفت خلایق هرچه لایق
    • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      39 47
      پاسخ
      بی گمان گنبد آهنین بهترین سپر دفاع موشکی در جهانه. واینو در عمل نشون داده
      • آقایان و خانم ها توجه کنید ما میتوانیم موشک داریم IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
        49 31
        موشک داریم آقا دستور بده زدیم
    • IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      102 20
      پاسخ
      وزارت جنگ وجنایت اسقاطیل نکبت
    • IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      99 22
      پاسخ
      مرگ بر گرگ های خونخوار ،حسابشان به زودی کف خیابان های تل آویو نشان خواهيم داد
    • سورنا IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      29 55
      پاسخ
      خدایی دمشون گرم ...عجب سیستمی دارن .
    • IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      23 4
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل
    • IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      1 1
      پاسخ
      خره اسراییل
    • saeed ghazanfari NO ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      23 1
      پاسخ
      همه این سالها رژیم صهیونسیتی برپایه‌ی پروپاگاندا و تبلیغات قدرت پوشالی و افسانه ای خودش رو تو فکر جهان کرده بود. ۷ اکتبر همه اونهمه هزینه برای تبلیغات قدرت در جهان رو فرو ریخت. انتشار این تصاویر و حمله جنون آمیز اونها ب زن و بچه و مسجد و بیمارستان هم نتیجه همین شکست مفتضحانه هست اسرائیل تمام شده است
    • Parviz DE ۰۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      28 3
      پاسخ
      امریکا به تقلید از روسیه ، موشک‌کاتیوشا رو گمی دستکاری کرده ، شده سپر اهنین
    • کوروش IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      7 28
      پاسخ
      دم اسراییل گرم
      • بابک IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
        6 1
        مریضی.ننگ ومرگ بردشمنان ایران وانسانیت.
      • احمد IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
        3 1
        ننگ بر تو و مرگ بر تو واسراعیل
    • علی IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      16 8
      پاسخ
      مهندسی معکوس برای ساخت گنبد آهنین برای کشورمان اگر اجرا شود، سیستم پدافندی بهتر می شود
    • یوسف IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      16 2
      پاسخ
      البته که همه چیز در دست توانا و مقتدر خداست،اما ما مسلمین باید هممون روی دانش متمرکز بشیم نه دلالی
    • حکمت بهمنی AE ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      24 1
      پاسخ
      همه موشکا را نمیتونه رهگیری کنه اکثریت خودبخود منفجر میشن برمیگرده سرخودشان اینشاالله
    • خاکپور AE ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      28 2
      پاسخ
      اگر گنبد پوشالی شون اینقدر دقیقه پس چرا تا آژیر خطر رو میفهمن همشون فرار میکنند توی پناهگاه ها ؟
    • J 08 AE ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      17 1
      پاسخ
      گنبد نیست که گن آهنینه😂😂
    • IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      7 2
      پاسخ
      تمام وجودم لبریز از شعار مرگ برامریکاومرگ براسرییل وشریکان مکار وظالم انگل لیس وفرانسه است ننگتان باد ادم کشهای بی وجدان انسان نما
    • IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      4 2
      پاسخ
      تنها را مقابله ابتدا استفاده از موشکهای هایپر سونیک است تا تمام پدافندهای دشمن را نابود کند
    • IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      2 0
      پاسخ
      ارتش شکست ناپذیر اسرائیل به جای این فیلم ها بگه بعد از بیست روز جنگ و کشته و اسیر شدن افسران رده بالاش چندتا از نیروهای حماس رو تونسته اسیر کنه جز ریختن بمب‌های چند تنی روی زن وبچه چه دستاوردی داشته در ضمن تو فیلم های که از شهرهایشان میاد موشک های حماس به ساختماناشون خورده
    • IR ۰۵:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      باید اونهارو با سیل غافلگیر کرد
    • gafar taba tabayi 65 AE ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 3
      پاسخ
      از لحاظ اقتصادی چنان فشار به این صهیونستا میاره که ادم کیف میکنه هر موشک از گنبد آهنین که شلیک میشه قیمتی به پول ایران 3 ملیاردو 500 ملیون تومنه. در مقابل راکت یا موشک مقاومت که هر کدوم 10 ملیون حداقل 70 ملیون تومنه تفاوت زمین تا اسمون 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
    • خشایار IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      باید حماس موشکی بسازه که اگه در آسمان هم منفجر بشه مثل بمب فسفری اسراییل عمل بکنه یا چیزی شبیه به اون

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