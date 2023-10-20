بمباران مراکز درمانی نقض قوانین بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، در برنامه تلویزیونی افزود: حداقل حدود ۲۰ نفر از گروه پزشکی و امدادگران در غزه به شهادت رسیده و حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

وی با بیان اینکه در غزه هیچ جای امنی وجود ندارد، تاکید کرد: رژیم صهیونیستی با جنایتی که در بیمارستان‌ها انجام داده، هزاران نفر را که به آن‌جا پناه برده بودند به شهادت رسانده است. از سوی دیگر در حال حاضر از نظر تأمین دارو و تجهیزات پزشکی محدودیت‌های زیادی در نوار غزه وجود دارد.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به فراهم نبودن امکان کمک رساندن به مردم مظلوم و بی دفاع غزه، گفت: متأسفانه در زمینه تأمین سوخت، گاز و برق بحران ایجاد شده در حالی که بسیاری از اقدامات پزشکی، عملکرد دستگاه‌های تنفس مصنوعی و بیهوشی به برق و انرژی نیاز دارد که این منابع نیز در حال پایان و وضعیت بسیار نگران‌کننده است.

میعادفر با تقدیر از مردم غزه به دلیل ایستادگی و مقاومت در برابر جنایات شنیع صهیونیست‌ها، گفت: در نوار غزه هرلحظه امکان مصدوم و شهید شدن وجود دارد. نیروهای نظامی حق حمله به پزشکان و کادر درمان را ندارند اما در حال حاضر در غزه شاهد بمباران مراکز درمانی و آمبولانس‌ها هستیم.

رئیس سازمان اورژانس کشور با انتقاد از رژیم صهیونیستی به دلیل زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین‌المللی در بمباران عامدانه مراکز درمانی و آمبولانس‌ها، افزود: در دوران دفاع مقدس حتی صدام با تمام خباثتش، آمبولانس‌ها را بمباران نمی‌کرد چون مشغول انتقال بیماران بودند اما توحش این رژیم به شکلی است که جای امنی برای مردم غزه باقی نمانده است.

وی با بیان اینکه متأسفانه مجامع جهانی خفقان گرفته‌اند و بسیاری از دولت‌ها هنوز سکوت کرده و برخی دولت‌ها هنوز نپذیرفته اند که این اتفاقات فجیع در حال رخ دادن است، از آمادگی نیروهای اورژانس کشورمان برای اعزام و امدادرسانی به مردم غزه خبر داد و افزود: از هفته گذشته تجمعاتی به صورت خودجوش در سراسر کشور در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شده و چند روز پیش نیز تجمع بسیار بزرگی با حضور نیروهای اورژانس و کارکنان بهداشت و درمان و جمعیت هلال احمر در میدان فلسطین برگزار شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور یادآور شد: نیروهای فوریت‌های پزشکی و جامعه سلامت برای اعزام به غزه اعلام آمادگی کرده‌اند و وزارت بهداشت نیز آمادگی دارد در صورت بازگشایی مرزها، دارو، تجهیزات پزشکی و تیم پزشکی را برای خدمت رسانی به مردم عزیز غزه اعزام کند.

میعادفر خاطرنشان کرد: حدود ۲۶ هزار نفر نیروی انسانی در حوزه فوریت‌های پزشکی در کشور فعالیت دارند که اکثر آنها برای اعزام به غزه اعلام آمادگی کرده اند؛ همچنین حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر کادر پزشکی در کشور داریم که بسیاری از آنها آماده اعزام به فلسطین و غزه هستند. این نیروهای خدوم و نوعدوست منتظرند تا در صورت فراهم شدن شرایط، برای امدادرسانی به مردم فلسطین، به غزه اعزام شوند.