به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورکتایمز به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی اعلام کرد که جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا و مشاوران ارشدش به مقامات اسرائیل توصیه کردهاند که از هرگونه حمله علیه حزبالله، گروه قدرتمند در لبنان خود داری کنند.
به نوشته نیویورکتایمز، مقامات آمریکایی از این جهت نگرانند که برخی از اعضای جنگطلب کابینه اسرائیل همزمان که با حماس میجنگند خواهان جنگ با حزبالله هم هستند. اما مقامات آمریکا سختیها و دشواریهای جنگ همزمان در جبهه جنوب با حماس و در جبهه شمال با جریان قدرتمندی مانند حزبالله را به مقامات اسرائیلی گوشزد کردند.
آنگونه که نیویورکتایمز گزارش داده مقامات آمریکایی در هفتههای اخیر و پس از حمله حماس به اسرائیل تلاش کردهاند هک حزبالله لبنان را نیز مهار کنند. دیپلماتهای آمریکایی در نشستهای متعدد در سراسر غرب آسیا ازهمتایان عرب خود خواستهاند که به انتقال پیامها به حزبالله از جمله از طریق تماسهایشان با ایران، کمک کنند تا از بروز هر گونه جنگ اسرائیل و حزبالله جلوگیری کنند.
بایدن چهارشنبه گذشته برای دیدار با مقامات صهیونیستی به تلآویو سفر کرد. وبسایت «آکسیوس» در گزارشی با اشاره به چکیده پیام نشست محرمانه یک ساعته جو بایدن، با بنیامین نتانیاهو پیش از ترک این رژیم فاش ساخت: بایدن از تل آیو دو حرف شنید؛ جنگ غزه زمانبر است و نگران کاهش حمایت متحدان خود در برابر نیروهای مقاومت هستیم. به گواه آکسیوس، مهمترین نگرانی اسرائیل، کاهش حمایت آمریکا از تل آویو در برابر نیروهای مقاومت بود.
در این نشست، جو بایدن در حالی که به شدت از ورود مستقیم حزب الله به جنگ نگران بود، از اعضای کابینه جنگی اسرائیل از تنش مرزی اخیر میان اسرائیل و حزب الله پس از عملیات طوفان الاقصی پرسوجو کرد و خواستار اطلاع از برنامه آتی کابینه نتانیاهو پس از فروکش کردن جنگ غزه شد. به گزارش آکسیوس، سران کابینه جنگی اسرائیل در پاسخ به پرسش جو بایدن اعلام کردند که کماکان برنامهای برای مرحله پسا جنگ ندارند و فعلاً عزم خود را بر بمباران مواضع حماس پس از شروع عملیات طوفان الاقصی متمرکز کردهاند.
رئیس جمهور آمریکا در این نشست از مقامات تل آویو خواست که از خشونت بیشتر جلوگیری کنند و بر خلاف خطاهای آمریکا در حمله به عراق، به اهداف خود تمرکز کنند.
به نوشته آکسیوس، بنی گانتس که رابطه نزدیکی با تیم بایدن دارد، در جریان نشست با رئیس جمهور آمریکا از وی خواست که برای نابودی حماس واشنگتن حمایت خود را بیش از پیش از اسرائیل نشان دهد، زیرا تل آویو برای از بین بردن تشکیلات حماس به زمان طولانی نیاز دارد.
در نشست محرمانه بایدن و سران تل آویو، رئیس جمهور آمریکا با اعلام حمایت از اسرائیل تاکید کرد که بایستی اسرائیل با وضع کمکهای انسانی به غزه جامعه جهانی را با خود همراه کند تا به تدریج برنامه نابودی حماس عملیاتی شود.
آکسیوس فاش ساخت که یکی از محورهای مذاکراتی نتانیاهو با بایدن مساله درخواست کمک نظامی بیسابقه ۱۰ میلیارد دلاری از واشنگتن به تل آویو بود که بایستی کنگره تأیید کند.
گفتنی است بایدن پس از عزیمت به واشنگتن، شامگاه پنجشنبه درباره جنگ غزه و اوکراین و بستههای کمک مالی به آنها صحبت خواهد کرد.
به نوشته آکسیوس، بنیامین نتانیاهو بلافاصله پس از عزیمت بایدن با صدور بیانیه اعلام کرد که نشست دو جانبه با توافقاتی که طی آن حاصل شد، اسرائیل را به ادامه جنگ علیه حماس مصممتر کند.
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