سرنوشت اقلیم کردستان را به اسرائیل گره زده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا «علی باپیر» رهبر حزب جماعت اسلامی اقلیم کردستان عراق عصر روز جمعه در گردهمایی حمایت از فلسطین برای نخستین بار با افشای برخی پشت پرده‌ها بشدت از جریان بارزانی انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، برخی از نکات کلیدی این سخنرانی به‌شرح زیر است:

قرار بود در یک میدان عمومی تجمع کنیم اما حاکمیت (بارزانی) ما را مجبور کرد در این سالن کوچک جمع شویم چون طاقت شنیدن کوچک‌ترین انتقاد از اسرائیل را ندارند.

مدتی است جریان حاکم (بارزانی) مرتب پیام می‌فرستند که از حماس دفاع نکنید چون با ایران رابطه دارد. اگر کمک گرفتن از ایران ایراد دارد چرا در کرج ساکن شدید و سال‌ها سر سفره ایران بودید. چرا مردم ما در هر بحرانی مثل بمباران شیمیایی حلبچه به ایران پناه می‌برند.

آینده این اقلیم را به سرنوشت اسرائیل گره نزنید. این قمار به ضرر مردم تمام می‌شود. دشمنی با ایران را تمام کنید. در میان حاکمان ترسو و مزدور منطقه ایران تنها کشوری است که همیشه حامی مظلومان بویژه فلسطین بوده و در این راه هزینه‌های زیادی داده است.