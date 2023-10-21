دریافت 6 MB کد مطلب 5917193 https://mehrnews.com/x33jv4 ۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۰۴ کد مطلب 5917193 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۰۴ لحظه آزادسازی دو زندانی آمریکایی توسط گردانهای القسام گردان های القسام صحنه هایی از آزادی دو زندانی آمریکایی را عصر دیروز جمعه منتشر کرد. کپی شد مطالب مرتبط رزمندگان حزب الله تانک رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند/ اختلاف نظر شدید عربی و غربی در نشست قاهره بایدن خطاب به مقامات صهیونیستی: وارد جنگ با حزبالله نشوید خبری از بازگشایی گذرگاه «رفح» برای کمکرسانی به غزه نیست وضعیت فلسطین توجه فوری بین المللی را میطلبد بایدن به دنبال ۱۰۵ میلیارد دلار برای کمک به اوکراین و اسرائیل است برچسبها رژیم صهیونیستی نیروهای آمریکایی نظامیان آمریکایی اسرای آمریکایی گردانهای قسام مقاومت فلسطین جنگ غزه
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