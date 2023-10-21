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کد مطلب 5917193
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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۰۴

لحظه آزادسازی دو زندانی آمریکایی توسط گردان‌های القسام

لحظه آزادسازی دو زندانی آمریکایی توسط گردان‌های القسام

گردان های القسام صحنه هایی از آزادی دو زندانی آمریکایی را عصر دیروز جمعه منتشر کرد.

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    نظرات

    • احمد رنجبر شفیعی IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      0 1
      پاسخ
      قدرت و پول آمریکا چه کارها که نمی کنه

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