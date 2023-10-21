۵۲ درصد مردم آمریکا مخالف کمک تسلیحاتی واشنگتن به اسرائیل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، وبسایت شبکه خبری «سیبیاس» اعلام کرد نتایج تازهترین نظرسنجیها نشان میدهد که بیش از نیمی از مردم آمریکا مخالف اقدام دولت این کشور برای ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی هستند.
نتایج نظرسنجی مشترک شبکه سیبیاس و مرکز افکارسنجی «YouGov» نشان میدهد که اکثریت پاسخدهندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که آمریکا «باید کمکهای انساندوستانه به فلسطینیهای حاضر در نوار غزه ارسال کند.»؛ درحالیکه بیشتر آنها (۵۲ درصد) گفتهاند که آمریکا «نباید تسلیحات و تجهیزات نظامی در اختیار اسرائیل قرار دهد.»
همچنین ۵۶ درصد گفتند که با نحوه برخورد بایدن با مناقشه اسرائیل و حماس موافق نیستند. ۴۴ درصد هم اعلام کردند که موافق رویکرد دولت آمریکا در این زمینه هستند.
۲۴ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی معتقدند که «اقدامات و اظهارات» اخیر بایدن «بیش از حد در دفاع از اسرائیل» بوده و در مقابل ۴۴ درصد گفتهاند که دولت بایدن «حمایت مناسبی از اسرائیل» داشته و ۳۲ درصد نیز تصور میکنند که این حمایتها «کافی» بوده است.
جو بایدن چهارشنبه گذشته و پس از عملیات بزرگ «طوفان الاقصی» مقاومت علیه رژیم صهیونیستی و جنایت رژیم در بیمارستان معمدانی غزه ، «برای اعلام حمایت واشنگتن از اسرائیل» به تلآویو سفر کرد. اشرف القدره، سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در نتیجه بمباران بیمارستان المعمدانی بیش از ۸۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند. منابع رسانهای غیر رسمی اما آمار شهدا را بالای ۱۰۰۰ نفر اعلام کردهاند. اما تا کنون آمار دقیق شهدا و زخمیها اعلام نشده است. از طرفی با توجه به تخریب بالای بیمارستان بسیاری از شهدا زیر آوار هستند و تلاش برای خارج کردن آنها از زیر آوار برجای مانده از بمباران رژیم صهیونیستی ادامه دارد.
رژیم صهیونیستی شامگاه سهشنبه گذشته در جنایت جنگی آشکار بیمارستان معمدانی در غزه که مملو از مجروحان و خانوادههای آنها بود را هدف قرار داد. منابع محلی شمار شهدای این تراژدی هولناک را تا ۱۳۰۰ نفر نیز اعلام کردهاند، آماری که بیشترین تعداد آن از زنان و کودکان هستند.
رئیسجمهور آمریکا در بدو ورود به اراضی اشغالی بدون اشاره به جنایت تازه رژیم صهیونیستی در بیمارستان «معمدانی» خطاب به بنیامین نتانیاهو گفت: من به اسراییل آمدهام تا مردم اینجا و کل جهان بدانند که ما در کنار اسراییل هستیم.
رژیم صهیونیستی پس از عملیات بزرگ «طوفان الاقصی» ۱۲ روز است که غیرنظامیان و کودکان و زنان در نوار غزه را بمباران میکند، اما رییسجمهور آمریکا با ادعای اینکه «حماس در اسراییل جنایات مرتکب شد» گفت: ما میخواهیم مطمئن شویم که اسراییل آنچه را که برای پاسخ به حملات حماس نیاز دارد، در اختیار دارد.
بایدن با ادعای اینکه «من از انفجار دیروز در بیمارستان باپتیست ناراحت و عصبانی هستم» ادعا و دروغ آشکار رژیم صهیونیستی پس از رسوایی حمله جنگندههای این رژیم به بیمارستان و شهادت هزاران کودک، زن و پیروجوان را تکرار کرد و برای تبرئه رژیم صهیونیستی از این جنایت گفت: «به نظر میرسد که طرف مقابل (حماس) پشت آن است نه شما!»
وی همچنین گفت: جهان نظارهگر است تا ببیند ما چه خواهیم کرد و من مشتاق گفت وگوهای عمیق با شما هستم
بنیامین نتانیاهو هم خطاب به بایدن گفت: سطح همکاری امروز با ایالات متحده بیسابقه است. می دانم که شما هم در تصمیم ما برای بازگشت گروگانها شریک هستید. باید برای شکست حماس متحد شود. سفر شما اولین سفر رئیس جمهور آمریکا در زمان جنگ است.
در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی، با استفاده از بمبها و موشکهای بسیار قوی و پیشرفته، زیرساختهای مسکونی و حیاتی نوار غزه را آماج حملات وحشیانه خود قرار داده است.
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