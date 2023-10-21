به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «سارا سیندر»، خبرنگار CNN روز گذشته در حال پوشش تظاهرات مردم شهر رام الله در کرانه باختری بود، اما مردم خشمگین این منطقه به او به خاطر انتشار اخبار کذبی مبنی بر سربریدن ۴۰ کودک اسرائیلی به دست مقاومت فلسطین در روز اول نبرد طوفان الاقصی شدیداً اعتراض کردند.

هر چند خبرنگار سی ان ان بعداً ادعای خود را پس گرفت و طی پستی در شبکه اجتماعی ایکس به نوعی عذرخواهی کرد، اما همین روایت کذب او و رسانه‌های دیگری از آمریکا تأثیرات منفی خود را بر جای گذاشت و پس گرفتن ادعا در شبکه ایکس هم به اندازه انتشار آن از طریق شبکه سی ان ان دیده نشد.

به همین خاطر، روز گذشته فلسطینی‌ها در رام الله او را در حین تهیه گزارش و پخش زنده دروغگو خطاب کردند که او هم مجبور به ترک مکان و توقف فیلمبرداری شد.

فلسطینی‌ها این روزها شب و روز ندارند، آسمان غزه تاریک و سیاه است. مملو از دود برخاسته از بمباران گسترده است. پر از جنگنده‌های مرگ است. بله! همه این اتفاقات در جغرافیایی کوچک به مساحت ۳۶۵ کیلومتر مربع می‌افتد.

فلسطینی‌ها از دو هفته قبل بدون آب و غذا و دارو تحت بی‌رحمانه‌ترین بمباران‌ها قرار دارند، اما دنیای به ظاهر متمدن غرب این جنایت‌های "اسرائیل" را "دفاع از خود" می‌نامند و ارزشی برای جان انسان فلسطینی قائل نیست.

خانواده‌های فلسطینی چنانکه قبلاً نیز گفته شده است، در منزل در یک اتاق دور هم جمع می‌شوند که اگر خانه بمباران شد، همه با هم شهید شوند و اگر هم زنده ماندند همه با هم زنده بمانند.

ریچارد بوید برت نماینده ایرلند بی‌پروا از حق دفاع می‌کند، در کنار مظلوم می‌ایستد و ظالم را نکوهش می‌کند. اما هستند کسانی که ادعای مظلومیت دارند، ولی سنگ ظالم را به سینه می‌زنند. تراز انسایت و ترازوی اخلاق و شرافت پایبندی بنیادین و غیر گزینشی به ارزش‌های ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی فارغ از تفاوت جغرافیا و زمان و مکان است.

از سوی دیگر نمی‌توان ادعای حقوق بشر و دموکراسی داشت و همزمان مدافع تروریسم دولتی اسرائیل بود و کشتار کودکان و زنان غزه‌ای را "دفاع از خود" پنداشت.

نمی‌توان ادعای آزادی‌خواهی کرد اما حامی جنایت حبس بیش از دو میلیون فلسطینی در بزرگ‌ترین زندان رو باز دنیا به نام نوار غزه و محاصره همه جانبه آن‌ها بود. نمی‌توان ادعای مبارزه و حق طلبی داشت، اما از اشغال فلسطین حمایت کرد و سنگ اشغالگر را به سینه زد و جنایت‌هایش را توجیه کرد.

انسانیت تفکیک‌ناپذیر است و به دور از برخورد گزینشی و منفعتی با مسائل است.

راهب مسیحی نیز می‌گوید: «اگر مانع اذان مسلمانان شوند، من اذان خواهم گفت. مسیحیان فلسطین نیز همچون مسلمانان این سرزمین زخمی و اشغال شده تحت شدیدترین انواع ظلم و اجحاف از جانب صهیونیست‌ها قرار دارند. خون مسیحی و مسلمان در فلسطین در کنار هم برای آزادی فلسطین ریخته شده و به هم آغشته است. مسیحیان فلسطین نیز چون مسلمانان آن، مورد بی‌مهری و بی‌عدالتی غرب هستند که برای صهیونیست‌های جنایتکار سنگ تمام می‌گذارد.»

هنوز خاطره ترور شیرین ابوعاقله خبرنگار مسیحی شبکه الجزیره از یادها نرفته است. این راهب مسیحی می‌گوید وقتی اشغالگران صهیونیست به تابوت شیرین هم رحم نکردند و خواستند آن را بر زمین بیندازند، این مسلمانان فلسطین بودند که اجازه ندادند بر زمین بیفتد و تابوت را حمل و تشییع کردند. او می‌افزاید همچنان که پدر امانوئل مسلم ساکن غزه گفت اگر روزی مسلمانان فلسطین را از اذان گفتن منع کردند، من خود خواهم رفت و اذان خواهم گفت.