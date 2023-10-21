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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۱۵

رئیس جهاد کشاورزی شاهرود:

۴۵۰ هکتار اراضی شاهرود تحت کشت ذرت علوفه‌ای است

۴۵۰ هکتار اراضی شاهرود تحت کشت ذرت علوفه‌ای است

شاهرود- رئیس جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه ۴۵۰ هکتار اراضی شهرستان تحت کشت ذرت علوفه ای است، گفت: برداشت محصول از این اراضی آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بی کی صبح شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه برداشت ذرت علوفه‌ای در شاهرود آغاز شده است، تاکید کرد: ۴۵۰ هکتار اراضی شهرستان تحت کشت این محصول است.

وی با بیان اینکه متوسط عملکرد محصول در شاهرود هکتاری ۴۵ تن است، بیان کرد: پیش بینی می‌شود بیش از ۲۰ هزار تن محصول از اراضی و مزارع ذرت شهرستان شاهرود برداشت شود.

رئیس جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه برداشت محصول ذرت علوفه‌ای تا اواسط آبان ماه ادامه خواهد داشت، گفت: ذرت علوفه‌ای بخش عمده نهاده‌های دامی شهرستان را تأمین می‌کند.

آقا بی کی با بیان اینکه بیشتر ارقام کشت شده ذرت سینگل گراس ۷۰۴ و ۷۰۳ است، افزود: ۵۰ درصد از کشت ذرت به صورت کشت قراردادی انجام می‌شود.

وی درباره آبیاری این مزارع توضیح داد: به منظور صرفه‌جویی در مصرف آب سطحی ۱۲۵ هکتار اراضی شهرستان به صورت تیپ آبیاری می‌شود.

کد مطلب 5917228

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