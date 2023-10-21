به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بی کی صبح شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه برداشت ذرت علوفه‌ای در شاهرود آغاز شده است، تاکید کرد: ۴۵۰ هکتار اراضی شهرستان تحت کشت این محصول است.

وی با بیان اینکه متوسط عملکرد محصول در شاهرود هکتاری ۴۵ تن است، بیان کرد: پیش بینی می‌شود بیش از ۲۰ هزار تن محصول از اراضی و مزارع ذرت شهرستان شاهرود برداشت شود.

رئیس جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه برداشت محصول ذرت علوفه‌ای تا اواسط آبان ماه ادامه خواهد داشت، گفت: ذرت علوفه‌ای بخش عمده نهاده‌های دامی شهرستان را تأمین می‌کند.

آقا بی کی با بیان اینکه بیشتر ارقام کشت شده ذرت سینگل گراس ۷۰۴ و ۷۰۳ است، افزود: ۵۰ درصد از کشت ذرت به صورت کشت قراردادی انجام می‌شود.

وی درباره آبیاری این مزارع توضیح داد: به منظور صرفه‌جویی در مصرف آب سطحی ۱۲۵ هکتار اراضی شهرستان به صورت تیپ آبیاری می‌شود.